Das Demo von „Murder On The Dancefloor“ in der New-Radicals-Version ist nun im Internet aufgetaucht.

Gregg Alexander, Sänger der New Radicals und Co-Autor von „Murder On The Dancefloor“, hat offenbart, dass der Song fast die Debütsingle seiner Band geworden wäre. Zu dem Track, der schließlich von Sophie Ellis-Bextor gesungen 2001 zum Hit wurde, gibt es nun auch erstmalig die Demo-Version der New Radicals online zu hören.

„Murder On The Dancefloor“ ist Anfang 2024 erst wieder in die Charts eingestiegen. Den erneuten Erfolg verdankt der Song vor allem dem Film „Saltburn“, in welchem er als musikalische Untermalung zur Abschlussszene dient, in der der Protagonist nackt und ausgelassen durchs Haus tanzt.

Quatsch-Text aus einem Bauchgefühl heraus

Gregg Alexander teilte, auf sein Mitwirken am Hit angesprochen, die Info mit „Guardian“, wie der Track 1994 entstand: „Ich hatte einen Moment der Wut, weil ich nicht in die House Clubs in Detroit hereinkam.“ Und weiter: „‚Murder On The Dancefloor‘ war nichts, was tief aus meinem Unterbewusstsein kam. Mit einem Quatsch-Text, den ich nur aus Spaß gesungen habe.“

Darum entschied sich Gregg Alexander gegen „Murder On The Dancefloor“

Nachdem der Musiker ein Demo von „Murder On The Dancefloor“ aufgenommen hatte, schrieb er aber auch die Single „You Get What You Give“. „Ich hätte fast eine Münze zwischen den beiden Songs geworfen“, sagte Alexander über die Auswahl der ersten New-Radicals-Single. „Die Plattenfirma wollte ganz schnell etwas und ich hatte weder die Zeit noch das Budget, um beide Songs fertigzustellen.“ Zu der Entscheidung für „You Get What You Give“ als Debüt-Auskopplung seiner Gruppe sagte er im Interview mit „Guardian“: „Ich hatte das Gefühl, dass ‚Murder‘ ein Monster war, aber ‚You Get What You Give‘ ein echtes Meisterwerk. Es war alles, was ich schon immer sagen wollte in knapp fünf Minuten.“

New-Radicals-Demo von „Murder On The Dancefloor“

Dennoch teilte er nun ein Demo von „Murder On The Dancefloor“. Hört hier Gregg Alexanders Versions des Tracks.

New Radicals lösten sich auf, nachdem sie 1998 mit dem Hit „You Get What You Give“ von ihrem einzigen Album MAYBE YOU’VE BEEN BRAINWASHED TOO großen Erfolge verzeichnen konnten. Gregg Alexander verschwand eine Zeitlang aus der Öffentlichkeit, zog von Detroit nach England um und schrieb für Künstler:innen wie Sophie Ellis-Bextor, Santana, Hanson und Rod Stewart und später für den Film „Begin Again“ den Soundtrack, der ihm 2013 eine Oscar-Nominierung einbrachte. 2021 kamen die New Radicals zum ersten Mal seit 22 Jahren wieder zusammen, um bei Joe Bidens virtueller Amtseinführung aufzutreten.