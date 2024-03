In „Murder On The Dancefloor“ sollte es erst auch ums Kiffen gehen

In der „Murder On The Dancefloor“-Version der New Radicals wurde zunächst auch eine Bong erwähnt.

„Murder On The Dancefloor“ sollte ursprünglich einen anderen Text haben. Co-Autor Gregg Alexander verriet nun die Original-Lyrics zu Sophie Ellis-Bextors Hit.

In New-Radicals-Version spielte eine Bong eine Rolle

So hieß es anfangs noch „I’m gonna make us hit the Hague / Once you hit the bong“, teilte der Songwriter mit, der als Frontmann der New Radicals in den Neunzigern bekannt geworden war. „Murder On The Dancefloor“ war eigentlich ein Song für seine Gruppe gewesen. Als Debütsingle wurde er allerdings mit dem Hit „You Get What You Give“ (1998) ersetzt. Als das Lied ein paar Jahre später an Sophie Ellis-Bextor weitergereicht wurde, ersetzte sie immerhin nur diese eine Zeile. Der Drogenbezug wurde gestrichen, stattdessen lautet der Text nun „I’ll take you all the way / Stay another song“.

Hier das Musikvideo zu „Murder On The Dancefloor“:

Gregg Alexander veröffentlicht seine Demo-Aufnahme zu „Murder On The Dancefloor“

Gregg Alexander hatte kürzlich bereits eine Demo-Aufnahme des Songs aus New-Radicals-Zeiten veröffentlicht. „Die Plattenfirma wollte dringend Ergebnisse und wir hatten weder Zeit noch Geld, beide Songs fertigzumachen“, verglich der Musiker in diesem Zuge „Murder On The Dancefloor“ und „You Get What You Give“. „Ich hatte den Eindruck, ‚Murder‘ sei ein Monster, aber ‚You Get What You Give‘ war ein Meisterwerk. Es hatte alles, was ich immer sagen wollte, in fünf Minuten.“ Der Song erschien auf dem einzigen Studioalbum der New Radicals, MAYBE YOU’VE BEEN BRAINWASHED TOO (1998), und blieb ihr erfolgreichster Song. Nachdem die Gruppe sich bereits 1999 wieder auflöste, gab es 2021 noch eine Wiedervereinigung, um den Hit bei Joe Bidens Amtseinführung als Präsident der USA zu spielen.

New Radicals entschieden sich für „You Get What You Give“ als Debüt:

„Murder On The Dancefloor“ erschien hingegen auf Sophie Ellis-Bextors Debütalbum READ MY LIPS (2001). Auch dieser Song wurde erfolgreich. Mehr als zwanzig Jahre später stieg er dann erneut in die Charts ein, als er als Teil des Soundtracks zum Film „Saltburn“ (2023) neue Popularität erfuhr.