Nick Cave & The Bad Seeds beginnen mit dem Mixen des neuen Albums

Cave kündigt an, dass er sich derzeit in Buffalo befinde, „um das neue Bad-Seeds-Album zu mixen“.

Seit vier Jahren warten Fans auf ein neues Album von The Bad Seeds – die Band rund um Nick Cave. Nun hat das Warten wohl bald ein Ende. Denn laut Cave arbeiten er und die Gruppe aktiv an dem Nachfolger der 2019er Platte GHOSTEEN.

Das hat Cave am Mittwoch (08. November) in einem Facebook-Beitrag angekündigt. Dort schrieb der Künstler unmittelbar nach dem Abschluss seiner Solotournee in Nordamerika, dass es nun „nach Buffalo geht, um das neue Bad-Seeds-Album zu mixen“. In seinem Post hat er sich außerdem für die Teilnahme der Fans an den vergangenen Gigs bedankt. „So nüchtern und beunruhigend die Lieder manchmal auch waren, es war ein großes persönliches Privileg, sie für euch zu spielen und diese ganz besondere Erfahrung zu teilen. Lasst keinen Teil von ihnen in Vergessenheit geraten! Ich danke euch“, ließ der australische Musiker verlauten.

Updates zur neuen Platte

Bereits in der Vergangenheit äußerte sich Nick Cave zu dem Prozess des neuen Werks. So bestätigte er bereits im Oktober 2022 in einer Frage- und Antwortrunde auf der Bühne des Londoner Southbank Centre, dass er bald mit dem Schreibprozess beginnen würde. Tatsächlich startete er zwei Monate später – genauer gesagt um neun Uhr am 2023er Neujahrsmorgen – mit dem Verfassen einiger Textideen, die er nach und nach auch mit der Community seines Blogs teilte. So schrieb er via „The Red Hand Files“: „Es ist jetzt der 6. Januar. Fast eine Woche ist vergangen und ich habe ein paar Sachen geschrieben, aber sie sind nicht sehr gut, oder vielleicht sind sie es doch, es ist schwer zu sagen“, so Cave.

Und auch im Juli 2023 gab er ein Update zu dem Entstehungsprozess der Platte: „Mein Plan für dieses Jahr ist, ein Album mit The Bad Seeds rauszubringen. Das sind gute und schlechte Nachrichten. Die gute Nachricht ist: Wer wünscht sich nicht eine Platte von The Bad Seeds? Die schlechte ist, dass ich das verdammte Ding noch schreiben muss“, so der 65-Jährige in dem Beitrag.

Neuer Track: „To Be Found“

Scheinbar kommt Cave ganz gut damit voran. Am 29. September spielte er auf seinem Konzert in Chicago bereits die unveröffentlichte Ballade „To Be Found“. Auf seinem Blog schrieb er über den Track: „Das Gefühl ist einfach und leise gesprochen, der Song kann nicht einmal seinen Namen nennen, aber dennoch ist es ein besonderer Song, voller unbestimmter emotionaler Wirkung und ein großes Vergnügen zu spielen. Ich denke, ich werde das Lied „To Be Found“ nennen“, legt der Musiker fest.

Der Sound des Albums

Wie das Album – abgesehen von dem angeteaserten Track – klingen mag, ist noch nicht bekannt. Gegenüber dem Musikmagazin „NME“ gab der Songwriter allerdings bekannt, dass die neuen Projekte seiner Band eine andere Richtung einschlagen werden: „Ein Bad-Seeds-Album der alten Schule können wir nicht mehr machen, bei dem einfach eine Rockband spielt. […] Die neue Platte wird absolut nicht nach Ambient klingen, aber ich sehe nicht, dass wir einfach zum Rock’n’Roll zurückkehren. Ich weiß einfach nicht mehr, wie ich das machen soll.“ Ein Veröffentlichungsdatum wurde bisher noch nicht offiziell gemacht.