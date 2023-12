Nicki Minaj live in Deutschland 2024: Tickets, Termine, Vorverkauf

Anfang Juni tritt die Rapperin in Berlin und in Köln auf. Alle Infos hier.

Nicki Minaj hat Termine für ihre „Pink Friday 2 World“-Tournee bekannt gegeben. Zwei Gigs spielt die Rapperin dabei auch in Deutschland – und zwar am 05. Juni in Köln und am 07. Juni in Berlin.

Auf den Konzerten wird die 41-Jährige auch Tracks ihres neuen, fünften Studioalbums PINK FRIDAY 2 zum Besten geben, das am 08. Dezember 2023 erschien.

Nicki Minaj live in Deutschland – Termine im Überblick

05.06.2024 Köln, Lanxess Arena

07.06.2024 Berlin, Mercedes-Benz Arena

Tickets

Tickets können ab dem 15. Dezember 2023, ab 9 Uhr, erworben werden. Hier geht’s zu den Karten.