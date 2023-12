Nicki Minaj veröffentlicht ihr Nachfolgeralbum PINK FRIDAY 2

Nach fünf Jahren veröffentlicht die US-Rapperin eine neue Platte und damit ihr fünftes Studioalbum.

Vor dreizehn Jahren veröffentlichte Nicki Minaj ihr Debütalbum PINK FRIDAY und erlangte damit auch ihren Durchbruch. Nun folgt die Fortsetzung der Platte.

PINK FRIDAY 2: Erstes Album seit dem 2018er Werk QUEEN

Das fünfte Studioalbum der Queen of Rap hätte ursprünglich am 24. November erscheinen sollen. Nun liefert Nicki Minaj mit PINK FRIDAY 2 insgesamt 22 Tracks mit reichlich Gastbeiträgen. Wer die Rapperin seit geraumer Zeit kennt, dürfte wenig verwundert sein, dass Langzeit-Begleiter Drake als auch ihr Unterstützer Lil Wayne auf der Platte vertreten sind. Doch Minaj überrascht gleichzeitig mit neuen Features wie Tasha Cobbs Leonard in dem Song „Blessings“. Im Vorfeld bot die 41-Jährige durch Single-Auskopplungen einen Vorgeschmack auf die Platte und gab auch in Interviews einige Hinweise darauf, was man erwarten könne. So erklärte sie gegenüber der Vogue, dass „Last Time I Saw You“ ein Song über Schuld sei.

„Und ich glaube nicht, dass die Leute viel Musik über die Erfahrung von Schuld machen. Aber wenn man mit irgendeinem Menschen auf der Welt darüber spricht, dann weiß er genau, was man meint. Dieses ‚Ich wünschte, ich hätte‘-Gefühl. Als ich die Hook geschrieben habe, musste ich an Menschen denken, die ich liebe und jeden Tag sehe und die ich immer noch als selbstverständlich ansehe.“

Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt der vorab veröffentlichte Track „Super Freaky Girl“, in dem Minaj ihre poppigere Seite zeigt. Dieser erhielt nicht nur mehrere Auszeichnungen, sondern platzierte sich ebenfalls auf der Pole-Position der US-amerikanischen „Billboard Hot 100“. In Deutschland dagegen schaffte es der Track gerade mal auf Platz 33 der Charts.