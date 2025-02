Nicolas Cage gedenkt David Lynch, seinem „großartigsten Kollegen“

David Lynch unterstützte Cages Wunsch nach Spaß am Set. Lest hier mehr dazu.

Wenn der Geehrte selbst ehrt: Bei den 2025er Saturn Awards am Sonntag, den 02. Februar, gewann Nicolas Cage den Preis als Besten Schauspieler für seine Darstellung im Film „Dream Scenario“. Dazu bekam er auch noch die Trophäe als Besten Nebenschauspieler in „Longlegs“. Cage nutzte sogleich die Gelegenheit, um David Lynch, der fünf Tage vor seinem 79. Geburtstag (am 20. Januar) starb, auf der Bühne sein Tribut zu zollen. Er erzählte eine Anekdote aus deren gemeinsamer Zeit. Die beiden arbeiteten im Jahr 1990 für den Thriller „Wild At Heart“ zusammen.

Spaß als Notwendigkeit

Nicolas Cage erzählte: „Die Begeisterung in diesem Raum ist mit keiner anderen Preisverleihung vergleichbar. Ihr erinnert mich an einen meiner großartigsten Kollegen, David Lynch.“ Und weiter: „Während der Drehaufnahmen zu ‚Wild At Heart‘ war ich ein sehr ernster, junger Schauspieler. Und ich sagte, ‚David, ist es okay, wenn ich während der Drehaufnahmen Spaß habe?‘ Er meinte, ‚Buddy, das ist nicht nur okay. Es ist notwendig!‘“

KI = zu wenig Herz

Danach gab Nicolas Cage noch ein Statement zur KI als „Künstler“ ab: „Aus meiner Sicht ist die Aufgabe der Kunst, Schauspielen inklusive, den äußeren und inneren Geschichten der Conditio Humana einen Spiegel über den äußerst menschlichen, gedankenvollen und emotionalen Prozess der Neuerschaffung vorzuhalten. Ein Roboter kann das nicht. Wenn wir das aber Robotern überlassen, mangelt es dem Ergebnis an Herz. Die Kunst wird ihre Bestform einbüßen, wird zu Brei. Es wird keine menschliche Antwort zum Leben geben, wie wir sie kennen. Es wird ein Leben sein, wie es uns Roboter erzählen.“ Sein Statement beendete er mit: „Ich sage, schützt euch vor der KI-Form, die sich in eure authentischen und ehrlichen Ausdrücke einmischt.“

Weitere Stars gedenken David Lynch

David Lynch wird von vielen Stars, die in der Filmindustrie tätig sind, liebevoll erinnert. Unlängst postete Laura Dern, die in „Wild At Heart“ als Partnerin von Cage mitspielte, ein Foto von sich und David Lynch.

Der Tag, den sie für ihren Beitrag wählte: Es war der Tag, an dem Lynch 79 Jahre alt geworden wäre.