KI-generierte Musik kann bei den Grammy Awards nominiert werden, solange sie „bedeutsamen menschlichen Beitrag“ beinhaltet.

Bei den Grammy Awards gibt es Neuerungen in den Preiskategorien. CEO und Präsident der Recording Academy, Harvey Mason Jr, erklärte dazu, dass künftig auch Musik nominiert werden könne, die mithilfe einer Künstlichen Intelligenz entstanden ist. Wichtig sei dabei nur, dass die Musik einen „bedeutsamen menschlichen Beitrag“ beinhaltet würde.

Grammys passen sich dem Aufstieg der KI in der Musikbranche an

Nachdem es vor einiger Zeit in einer Ankündigung von Harvey Mason Jr noch hieß, dass ausschließlich „menschliche Schöpfer“ für eine Grammy-Nominierung infrage kämen, gibt es nun eine Anpassung. Gegenüber der „Associated Press“ sagte der CEO dazu: „Hier ist die supereinfache Erklärung, die Schlagzeile: Künstliche Intelligenz oder Musik, die von Artists geschaffene Elemente enthält, ist absolut geeignet für eine Nominierung für den Grammy. Punkt.“

KI-generierte Musik spielt in der Branche eine immer größere Rolle. Künstler:innen wie Paul McCartney und Grimes sollen sich bereits an der Musikproduktion mit Stimmenmodellierung versuchen. Wenig verwunderlich ist es also, dass sich auch die Grammys den Entwicklungen anpassen. Allerdings erklärt Harvey Mason Jr auch, dass ein Song nur eingereicht werden kann, in denen der menschliche Beitrag den der Künstlichen Intelligenz übersteigt. Ein Beispiel sei ein von Menschenhand geschriebener Songtext. Die Begründung dafür: Man wolle nicht, dass die Technologie die menschliche Kreativität ersetze, sondern diese lediglich verbessere beziehungsweise ergänze.

Neben der Möglichkeit, KI-generierte Musik bei den Grammys zu nominieren, gibt es weiterhin die Einführung der folgenden Kategorien: Es wird auch das beste, alternative Jazz-Album sowie die beste Pop-Dance-Aufnahme und die beste afrikanische Musikdarbietung ausgezeichnet werden.

Die Grammy Awards 2024 werden am 4. Februar 2024 in der Crypto.com Arena in Los Angeles im US-Bundesstaat Kalifornien verliehen.