Nina Chuba hat Stuttgart-Beef: Sängerin reagiert jetzt mit Memes

Nina Chuba sorgt mit ihrem Stuttgart-Kommentar zum Kessel Festival weiter für Diskussionen und reagiert nun mit witzigen Memes auf Instagram – mehr dazu hier.

Nina Chuba hat Beef – nicht mit einer einzelnen Person, sondern gleich mit einer ganzen Stadt. Einen Kommentar aus ihrem Podcast bekamen Stuttgarter:innen in den falschen Hals. Nach ersten Äußerungen bezieht Nina Chuba jetzt erneut Stellung – diesmal im Meme-Format.

„Stuttgart ist die lameste Crowd in Deutschland“, gestand die „Wildberry Lillet“-Sängerin in ihrem Podcast „Die Leute Lieben Das“. Am 26. Juni war sie beim Kessel Festival in der baden-württembergischen Landeshauptstadt aufgetreten – und fühlte den Vibe scheinbar nicht wirklich.

Süddeutsche Trägheit oder zu viele Maultaschen?

Die Stuttgarter Crowds gehen nicht so wirklich ab – zumindest nicht zu Nina Chuba. „Da wird sich nicht viel bewegt“, beschwert sich die Musikerin. Sie spekuliert, ob die süddeutsche Trägheit oder eher die Maultaschen Schuld seien, die den Fans quer im Magen liegen. Gleichzeitig ist sie sich bewusst: Ihre Kessel-Festival-Show fand bei fast 40 Grad statt. Der darauf folgende Tag wurde wegen des extremen Wetters sogar abgesagt. „Es waren 40 Grad, ihr konntet euch nicht so viel bewegen.“

Viele Stuttgarter:innen fanden Nina Chubas Kommentar trotzdem gar nicht so witzig und schieben die Schuld eher auf sie: „Gute Künstler haben komischerweise in Stuttgart gute Crowds“, andere hingegen konnten die Kritik nachvollziehen. Ein Internet-Beef rollt los, der teils ernst und teils humorvoll verarbeitet wird.

Chubas Reaktion: Erklärung und Memes

Bereits am Montagabend, den 6. Juli, hatte Chuba sich über ihre Instagram-Story zu Wort gemeldet. Sie wies noch einmal darauf hin, die Trägheit durch die Hitze bereits relativiert zu haben, bleibt jedoch bei ihrem Punkt, dass bereits mehreren Künstler:innen dieses Phänomen aufgefallen sei. Trotzdem hat sie ihre Stuttgarter Fans natürlich lieb: „Ich küsse euch alle und ich liebe alle meine Fans, auch die, die in Stuttgart wohnen, auch die, die sich nicht so viel bewegen und sich von innen freuen – das ist in Ordnung!“

Doch auch ihr Statement scheint die Lage nicht gänzlich entschärft zu haben. Am Mittwoch, den 8. Juli, verarbeitete Nina Chuba ihre Keilerei in ein paar Memes auf ihrer Instagram-Story. Die Bilder zeigen unter anderem „Stuttgart“ als wütenden Sportler, der „Nina Chuba“ als Schiedsrichter anbrüllt. Doch sie will dafür nicht verantwortlich sein: Der Witz sei auf dem Mist ihres Stuttgarter Freundes Jakob Marwein gewachsen. „Ich habe damit nichts zu tun!“ Nina Chuba hat scheinbar keine Lust, noch mehr Beef anzufangen.