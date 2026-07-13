Nina Chuba in Mainz: Tickets, Setlist und Anreise im Überblick

Nina Chuba wird am 16. Juli im Mainzer Volkspark auftreten. Was es zu beachten gibt, erfahrt ihr hier.

Für ihre Sommershows tourt Nina Chuba durchs Land und tritt auf Festivals sowie anderen Open-Air-Bühnen auf. Nächster Halt: Mainz. Ob sich das Mainzer Publikum besser schlägt als ihre Stuttgarter Kolleg:innen? Nina Chuba hatte kürzlich gegen die eher bewegungsfaulen Crowds im Kessel geschossen.

Nun ist es am 16. Juli wohl an der Zeit, dass sich die Rheinhessen gegen die Schwaben beweisen. Bei ihrem Aufritt im Volkspark in Mainz dürfen sich die Fans auf ihre Lieblingssongs von Nina Chuba, sowie die Support-Künstlerin Dani Lia freuen. Alle Infos zum Freiluft-Konzert gibt es hier im Artikel.

Tickets

Das Konzert im Volkspark ist bislang nicht ausverkauft. Für rund 80 Euro lassen sich noch Tickets ergattern.

Zeiten

Der Einlass zur Volkspark-Bühne startet um 17 Uhr. Nina Chubas Support-Act, Dani Lia, eröffnet den Abend um 19 Uhr, danach startet die Show der „Wildberry Lillet“-Sängerin.

Anreise

Die Mainzer Mobilität bietet extra für die Nina-Chuba-Fans vermehrt Öffi-Fahrten an. Die Buslinie 62 zwischen Hauptbahnhof und Volkspark wird durch Zusatzbusse verstärkt. Zwischen 16.30 und 19 Uhr, also während des Einlasses, fahren diese im 7,5-Minuten-Takt.

Auch auf der Rückfahrt stehen Zusatzbusse bereit und verkehren nach Bedarf. Zusätzlich verbinden die Busse 60, 63, 80, 81 und 90 den Volkspark mit der Haltestelle Favorite-Parkhotel. Alle Fans, die mit dem ÖPNV anreisen, können ihre Konzertkarte direkt auch als Öffi-Ticket verwenden. Die Anfahrt am Veranstaltungstag sowie eine Rückreise innerhalb des RMV bis um 5 Uhr des Folgetags sind gratis inkludiert.

Von einer Anreise mit dem Auto rät der Veranstalter „Summer in the City“ ab, da rund um den Volkspark keine Parkplätze zur Verfügung stehen. Wer auf den eigenen Pkw nicht verzichten kann, sollte in den Parkhäusern „Cinestar“, „Römisches Theater“ sowie im „Parkhaus Fort Malakoff“ unterkommen.

Setlist

Bei ihrer Show in München am 5. Juli spielte Nina Chuba folgende Songs:

NINA

Mangos mit Chili

Wildberry Lillet

Jeeep

Malediven

Kilimanjaro

Ich glaub ich will heut nicht mehr gehen

Fühlst du gar nichts? (mit ENNIO)

Wenn das Liebe ist

Nicht allein (Piano-Version)

ILMILMN (Skit)

Unsicher

Fliegen

Fata Morgana

Fucked Up

Rage Girl

3 Uhr Nachts

Überdosis

Nimm mich mit

Tinnitus

Glatteis

Waldbrand

Fahr zur Hölle

Zugabe:

Ich hass dich (mit ENNIO)

So lange her

Wetter

Für das Open-Air-Konzert sollte das Wetter natürlich mitspielen. Bisher sind am 16. Juli in Mainz sehr warme Temperaturen angesagt: Bis zu 30 Grad sollen es tagsüber werden. Vor 23 Uhr sollen diese jedoch auf 25 Grad fallen, die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei circa 30 Prozent in den Abendstunden. Ziemlich warm, aber längst nicht so heiß wie bei Chubas Kessel-Festival-Auftritt bei fast 40 Grad. Da sollte bewegungstechnisch also mehr drin sein als Kopf-Wippen, um die Stuttgarter:innen zu übertrumpfen.