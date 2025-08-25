Nina Chuba: Vorverkauf für Tour 2026 startet – alle Termine & Tickets

Lil Nas X in Unterwäsche festgenommen: Zwischenfall mit der Polizei

Der Vorvkerauf für Nina Chubas große Tournee im Sommer 2026 geht jetzt los. Was ihr nun wissen müsst.

Am 19. September 2025 erscheint das neue Album von Nina Chuba, ICH LIEB MICH, ICH LIEB MICH NICHT. Passend dazu hat die Sängerin für 2026 eine große Tournee angekündigt.

Der Vorverkauf für die Konzerte von Chuba hat am Montag, den 25. August um 14 Uhr begonnen. Hier alle wichtigen Infos dazu im Überblick.

Termine, Städte & Überblick zur Nina‑Chuba‑Tour 2026

Von Ende Juni bis Mitte September 2026 wird Nina Chuba 14 Konzerte in Deutschland und Österreich spielen. Mit dabei sind große Städte wie Berlin, Köln oder München, aber auch kleinere Orte wie Mainz oder Bremen.

Konzertliste & Spielstätten im Sommer 2026:

25.06.2026 – Köln, Fühlinger See

26.06.2026 – Stuttgart, Kesselfest

03.07.2026 – Dresden, Stadion

04.07.2026 – München, Olympiahalle

09.07.2026 – Wien, Stadthalle

10.07.2026 – Linz, Donaulände Open Air

16.07.2026 – Mainz, Volkspark

17.07.2026 – Brombachsee, Brombachsee -Strand

20.08.2026 – Bielefeld, Ravensberger Park

21.08.2026 – Bremen, Bürgerweide

22.08.2026 – Hamburg, Trabrennbahn

28.08.2026 – Essen, Baldeney See

29.08.2026 – Hannover, Expo Plaza

11.09.2026 – Berlin, Wuhlheide

Neue Songs live & Social-Media-Ankündigung

Fans dürfen sich nicht nur auf ihre bekannten Hits freuen, sondern auch auf neue Songs, die live präsentiert werden. Hier die Ankündigung der Shows von Nina Chuba in den Socials:

Nina Chuba live: Ticketpreise & Start des Vorverkaufs

Wer die Sängerin live erleben möchte, kann Tickets zum Beispiel hier bei Eventim erwerben. Die Ticketpreise für die Tour 2026 liegen bei rund 80 Euro. Schnell sein lohnt sich, es ist davon auszugehen, dass die Konzerte zügig ausverkauft sein werden.

Karriere, Hits & alles, was auf das Debütalbum GLAS folgte

Nina Chuba, geboren 1998 in Wedel bei Hamburg, feierte bereits Erfolge mit Songs wie „Wildberry Lillet“, „Ich hass dich“ oder zuletzt auch mit „Fucked Up“ mit dem Berliner Rapper Makko.

Ihr erstes Studioalbum GLAS erschien im Februar 2023. Mit dem zweiten Album ICH LIEB MICH, ICH LIEB MICH NICHT, das am 19. September 2025 herauskommen wird, können Fans nun mit neuem Mitsingmaterial für die anstehende Tour planen.