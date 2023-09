Nirvana: Kurt Cobain soll eifersüchtig auf Dave Grohl gewesen sein

Laut Nirvana-Biograf Michael Azerrad erschienen einige von Cobains Äußerungen über Grohl wie Neid.

Nirvana-Sänger Kurt Cobain soll wohl Gefühle von Eifersucht gegenüber Band-Mitglied Dave Grohl gehegt haben. Dies geht aus einem aktuellen Interview mit dem Nirvana-Biografen Michael Azerrad hervor, in welchem er über sein 1993er Buch „Come As You Are: The Story of Nirvana“ spricht.

So fragen die Hosts des „Rolling Stone Music Now“-Podcast nach einer Stelle im Buch, in welchem Cobain einen von Grohl geschriebenen Gitarrenpart in „Scentless Apprentice“ als „hohlköpfig“ bezeichnet. „Um ehrlich zu sein, dachte ich der Kommentar war ein wenig herablassend“, so Azerrad.

Auch auf eine weitere Textstelle geht der Autor genauer ein. Darin soll der Nirvana-Frontmann Grohl den „ausgeglichensten Jungen der ganzen Welt“ genannt haben. Auch dies wirkte auf den Biografen wie ein zweideutiges Statement. „Ich glaube, dass Kurt sich darüber lustig gemacht hat, das Dave ziemlich normal war. [Grohl] ist ein beliebter und ausgeglichener Typ — das ist er wirklich. Und ich glaube, Kurt hat sich zum Teil darüber lustig gemacht, weil er kein Freak war, wie Kurt. Er war eifersüchtig. Ich glaube, er war ein wenig neidisch auf Dave, weil Dave die Kurve gekriegt hat“, fährt der Biograf fort.

Dave Grohl selbst äußerte 2005, nachdem er mit den Foo Fighters schon über zehn Jahre erfolgreich war, dass er vermutete, dass Cobain einige Probleme mit ihm hatte. „Es gab Zeiten, da war Kurt sehr unzufrieden damit, wie ich Schlagzeug spielte“, teilte Grohl. „Ich habe gehört, wie er darüber geredet hat, wie schlecht ich bin. Aber er hätte es mir nie direkt gesagt.“ Doch er scheint es dem verstorbenen Sänger nicht übel zu nehmen, denn erst kürzlich bezeichnete Grohl Cobain als „den größten Songwriter unserer Generation“.