Nirvana: IN-UTERO-Cellistin wurde angeblich von Courtney Love beleidigt

Kera Schaley findet Love „ziemlich gehässig für eine sogenannte Feministin“.

Kera Schaley spielte auf Nirvanas Album IN UTERO für die Songs „All Apologies“ und „Marigold“ das Cello. Danach hatte sie keinen Kontakt mehr zur Band gehabt und auch nur selten über ihren Auftritt auf der Platte gesprochen. Doch zur Feier des 30. Album-Jubiläums war Schaley im „Rolling Stone Music Now Podcast“ zu Gast und redete über ihr damaliges Zusammentreffen mit Courtney Love. Sie erzählte, dass das einzige, was sie seit ihrer kurzen Zeit mit Nirvana gelesen hätte, eine Beleidigung von Courtney Love in der Nirvana-Biografie „Come As You Are“ sei.

In dem besagten Buch beschrieb der damalige Produzent der Band, Steve Albini, Courtney Love als „Psycho Hose Beast“ (im Deutschen wohl so etwas wie eine „Psychotante“). Diese antwortete daraufhin ebenfalls in dem Werk: „Steve Albini würde mich nur dann für eine perfekte Freundin halten, wenn ich von der Ostküste käme, Cello spielen würde, kleine Ohrringe hätte, schwarze Rollkragenpullover tragen würde, zusammenpassendes Gepäck hätte und nie ein Wort sagen würde.“

Obwohl Love keine Namen nennt, trifft diese Beschreibung auf Kera Schaley zu. Die Cellistin beschrieb im Podcast ihr Verhältnis zu Courtney Love früher als freundschaftlich, äußerte sich jedoch zu ihrem Beitrag im Buch: „Sie nennt meinen Namen nicht, aber sie macht all diese Anspielungen, und alle meine Freunde schicken mir diese Dinger mit den Worten: Schau mal, was sie über mich gesagt hat. Und ich dachte mir, das ist ziemlich gehässig für eine sogenannte Feministin.“

Schaley erinnerte sich weiterhin damals von Love nachts einen Anruf bekommen zu haben, in dem sie sagte: „Es tut mir leid, dass du dachtest, ich würde über dich reden.“

Nirvanas Album IN UTERO wird zum 30. Jubiläum am 27. Oktober in einer neuaufgelegten Deluxe Edition erscheinen, auf der sich neben den ursprünglichen Songs auch noch weitere, bisher unveröffentlichte Original-Aufnahmen befinden. Mehr Infos dazu gibt es hier.