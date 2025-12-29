„Ich brach in Tränen aus“ – aber Noah Schnapp ist nun endlich erleichtert

Noah Schnapp spricht über das Coming-Out seines Charakters Will Byers in „Stranger Things“ Staffel 5 und warum die Szene ihn zu Tränen rührte.

Seitdem die fünfte und finale Staffel von „Stranger Things“ auf Netflix läuft, schauen Mystery-Fans weltweit gebannt zu. Jede Folge bringt eine neue Enthüllung, die im Anschluss heiß diskutiert wird. Nun gab Noah Schnapp, einer der Stars der Serie, ein Interview bezüglich seines Charakters Will Byers und sprach über Details, über die schon lange spekuliert wurde. Achtung, dieser Artikel enthält Spoiler zur siebten Folge der fünften Staffel.

Spekulationen um Will Byers

Fans von „Stranger Things“ spekulieren bereits seit dem Debüt der Mystery-Serie im Jahr 2016 auf Netflix in vielerlei Hinsicht über Will Byers. Der von Noah Schnapp verkörperte Junge ist seit Beginn anders als seine Freunde. Zudem wird er in Staffel eins entführt und im Laufe der Episoden von seinen Freunden gerettet. Der Umstand, dass sein eigener Vater ihn queer bezeichnete, löste im Fan-Lager vor allem Gesprächsstoff über die Sexualität des Jungen aus.

Im Laufe der dritten Staffel sieht die Zuschauer:innen der Gruppe beim Aufwachsen zu und wie die Jungs erste Beziehungen mit Mädchen eingehen. Will Byers isoliert sich allerdings und Mike wirft ihm sogar vor, dass er keine Mädchen möge. Dies heizte die Gerüchte über die sexuelle Identität des Charakters nur noch mehr an.

Diese scheinen sich zu bestätigen, als Will Byers in der vierten Staffel Mike seine Gefühle gesteht. Die komplette Bestätigung und das finale Coming-Out von Will Byers ist allerdings erst jetzt in der siebten Folge der fünften Staffel zu sehen. Der Außenseiter gibt seinen Freunden gegenüber zu: „Ich mag keine Mädchen.“ Hier ist also die finale Bestätigung der Spekulationen vieler Fans nach Jahren.

Coming-Out hat persönliche Note für Noah Schnapp

Für den Schauspieler Noah Schnapp, der Will Byers verkörpert, hat diese Szene eine besonders persönliche Note. Der 21-Jährige machte im Jahr 2023 seine eigene Sexualität durch ein Coming-Out öffentlich. Zu der Szene gab er „Variety“ ein Interview.

Auf die Frage, wann er herausfand, dass sein Charakter sich outen würde, antwortet er, dass er es im Laufe der Produktion kommen sah. Er erwartete die Szene für Folge sieben oder acht und blieb dafür in engem Kontakt mit den Showrunnern der Serie, Matt und Ross Duffer. Zum Zeitpunkt, als es dann soweit war, sagte er nur: „Ich brach einfach nur in Tränen aus, es war perfekt.“ Im Anschluss sei es auch nicht mehr nötig gewesen, die Szene durch eigenen Input zu verändern.

Als es dann soweit war, die Szene zu drehen, achtete er laut eigenen Aussagen nur auf sich und blendete alles, inklusive seiner Co-Stars, aus. Die Dreharbeiten waren in diesem Punkt so emotional für ihn, dass er nicht einmal Reaktionen des Umfelds am Set mitbekam. Als der Darsteller die finale Szene dann sehen konnte, war er mehr als glücklich über seine Arbeit und die des Teams. „Es fühlte sich echt an“, berichtete er „Variety“. Die Szene zu drehen dauerte zweimal zwölf Stunden an zwei verschiedenen Drehtagen.

Finale steht an

Somit ist Licht in eine der größten Spekulationen rund um die Charaktere von „Stranger Things“ gekommen. Nun steht das große Finale vor der Tür: Die finale achte Folge der fünften Staffel ist ab dem 1. Januar 2025 auf Netflix zu sehen.