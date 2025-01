Noel Gallagher veröffentlicht neuen Song – aber nicht solo oder mit Oasis

Er bringt zusammen mit Mantra Of The Cosmos die Single „Domino Bones (Gets Dangerous)“ heraus.

Ein neues Stück mit Noel Gallaghers Stimme wird herauskommen. Aber nicht etwa als erste Comeback-Oasis-Single oder mit seinen High Flying Birds, sondern mit Mantra of The Cosmos. Der Song wird „Domino Bones (Gets Dangerous)“ heißen und exklusiv bei einem Gig der Band in Liverpool vorgestellt werden.

Die dritte Single der Band

Seit 2023 sind Shaun Ryder, Zak Starkey, Andy Bell und Bez als Mantra of The Cosmos aktiv und brachten unter diesem Projektnamen die Singles „Gorilla Guerilla“ und „X (Wot You Sayin?)“ heraus. Nun soll ein weiterer Track folgen. Dieses Mal mit Gallagher am Mikrofon.

Das neue Lied wird es am 19. Januar live auf die Ohren geben, wenn die Gruppe im The Cavern Club in UK auftreten wird. Ob das Oasis-Mitglied dabei vor Ort sein wird, ist aber nicht bekannt.

Laut Zak Starkey und „NME“ soll „Domino Bones (Gets Dangerous)“ sechs Minuten andauern und ein „’Free Bird‘ fürs Mods“ für sein.

Wie exklusiv ist das Ganze?

Am Ende soll es den Song doch auch zu shoppen geben. Und zwar auf Vinyl (in Rot oder Blau) über die Website des Clubs. Wer sich die Platte leistet, kann wohl Gallagher im Refrain, Shaun Ryder in den Strophen, einen von Starkey gebauten Track mit Schlagzeug, Bass, Gitarre und Keyboards sowie ein ausladendes Gitarrensolo von Bell hören.

Dass Noel Gallagher ein großer Fan der Supergroup ist, machte er bereits in einem Interview mit „Clash“ klar: „Mantra of The Cosmos ist wie Dylan, Dali und Ginsberg auf einer Rakete zum Mond, um es mit den Clangers zu treiben“, feierte er sie.