Oasis: Nicht mal Noel Gallaghers Tochter ahnte etwas von der Reunion

„Die Leute können über sie sagen, was sie wollen, aber es gibt nicht viele Bands, die zurückkommen und einen solchen Hype im ganzen Land auslösen können.“

Die Versöhnung von Oasis hat womöglich die ganze Welt überrascht. Wie nun die Bandmitglieder von Blossoms in einer Radio-Show verraten haben, wusste nicht einmal Noel Gallaghers Tochter, Anaïs Gallagher, von der Wiedervereinigung.

Blossoms erinnern sich an die Oasis-News

„Ich weiß noch, wie die Gerüchte in den Online-Nachrichten auftauchten“, sagte Tom Ogden zu seinen Bandkollegen. Die Gruppe sprach am 26. Dezember bei der Sendung „Blossoms A to X of 2024“ bei „Radio X“ über alle besonderen Geschehnisse der Musikwelt in den letzten zwölf Monaten. Dazu gehörten auch die Themen rund um die Oasis-Zusammenkunft. „Ich und du haben uns verzweifelt SMS geschrieben, nicht wahr?“, fügte Schlagzeuger Joe Donovan hinzu.

Noel Gallaghers Tochter „hatte eigentlich keine Ahnung“

Odgen weiter in der Sendung: „Wissen Sie was, Noels Tochter Anaïs war bei mir und Katie zu Hause, als diese neuen Geschichten aufkamen. Und sie hatte eigentlich keine Ahnung. Sie schrieb Leuten, die sie kannte, eine SMS, um herauszufinden, ob es wahr ist. Sie hat nichts erfahren.“ Die 24-Jährige sei am nächsten Tag zu einer Blossoms-Show in Wythenshawe zu Besuch gekommen, wie der Sänger erzählte. Nach diesem Auftritt zeigte die Gruppe ein Video mit Datum und einer Uhrzeit in einer für Oasis üblichen Schriftart. Übrigens den gleichen Clip, den Liam Gallagher bei seiner Show am 25. August in Reading, England, zeigte. Auf der Bühnen-Leinwand konnte man sehen: „27.08.24, 8am“. Auch Noel Gallagher teilte diese, zu diesem Zeitpunkt noch mysteriösen, Daten auf seinen sozialen Medien. Wie sich später dann herausstellte, waren Datum und Uhrzeit der Zeitpunkt, an dem Oasis ihre Reunion-Tour durch Großbritannien und Irland verkünden würden.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Blossoms hätten zuvor auch nichts vom Inhalt des Clips, den man am Ende ihrer eigenen Show zeigen wollte, gewusst. So erzählte Odgen „Radio X“: „Ein paar Stunden bevor wir auf die Bühne gingen, bekam ich einen Anruf von unserem Management, das sagte: ‚Wir müssen nach eurem Auftritt einen Videoclip zeigen. Ich kann euch nicht sagen, was es ist. Aber es ist sehr aufregend.‘ Da haben wir dann irgendwie zwei und zwei zusammengezählt. Natürlich ging der Teaser raus und der Rest ist Geschichte. Oasis sind zurück! Überall sind sie ausverkauft. Ein Ticket-Chaos! Was für eine Band, unfassbar.“

Blossoms wurden von Oasis inspiriert

Für Odgen war klar: „Wir haben uns nie gescheut zu sagen, wie sehr uns Oasis über die Jahre hinweg inspiriert haben. Die Leute können über sie sagen, was sie wollen, aber es gibt nicht viele Bands, die zurückkommen und einen solchen Hype im ganzen Land auslösen können, wie sie es getan haben… auf der ganzen Welt! Wir werden Anaïs auf jeden Fall die Daumen drücken.“

Anaïs war bereits als Fotografin für die Soloband ihres Vaters tätig. Zudem fungierte sie als Regisseurin der Dokumentarserie „The Making Of Council Skies“, bei der man Noel Gallagher und seine Band High Flying Birds bei der Entstehung der Platte COUNCIL SKIES begleiten kann.