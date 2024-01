Noel Gallagher hat Demo zu „In A Little While“ geteilt – hier hören

Den Track hat Noel Gallagher wieder einmal zusammen mit seinen High Flying Birds umgesetzt.

Noel Gallagher hat pünktlich zum Jahreswechsel das Demo zu „In A Little While“ herausgebracht. Der melancholische wie hoffnungsvolle Song wird von ihm lediglich mit der Akustik-Gitarre dargeboten.

Im Refrain heißt es: „They say it’s over, well I don’t believe it / They tell me it’s gone but that can’t be true / And if it’s lost, / well I’m gonna find it / Turn me a page, let’s start anew.“ Also zu Deutsch: Sie sagen, es ist vorbei, aber ich glaube es nicht / Sie sagen mir, es ist weg, aber das kann nicht wahr sein / Und wenn es verloren ist, dann werde ich es finden / Wende das Blatt für mich, lass uns neu beginnen.

Passend zum Demo-Release hat Gallagher auch ein Visual zu dem Lied via YouTube geteilt. In diesem ist eine langsam untergehende, rot-glühende Sonne zu sehen.

„In A Little While“ mitsamt Visual:

Der Track kommt via Social Media gut an

Fans des ehemaligen Oasis-Mitglieds haben sich in den Social-Media-Kommentarspalten bisher eher positiv zum Song geäußert. „Du überraschst jeden Tag mehr“, kommentierte eine Person den Post zum Track auf Instagram, während eine andere auf YouTube schrieb: „Er kann wirklich keinen schlechten Song schreiben. Seine Demos sind besser als 99,9 % der fertigen Studioaufnahmen anderer Leute. Das hier ist einfach umwerfend.“

Immer wieder Silvester

Auch in den vergangenen Jahren veröffentlichte Noel Gallagher Demo-Versionen der Lieder seiner Band, den High Flying Birds, genau zu Silvester. So teilte er 2020 eine von „We’re Gonna Get There In The End“. Der Track erschien später auf seiner aktuellen Platte COUNCIL SKIES. 2022 überraschte er seine Fans mit dem Demo von „Trying To Find A World That’s Been And Gone: Part 1“.