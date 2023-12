Noel Gallagher teilt neue Versionen von „Going Nowhere“ & „The Masterplan“

Zusammen mit den High Flying Birds hat er zwei Oasis-Tracks neu interpretiert. Seht hier die Videos dazu.

Anlässlich des 25. Jubiläums der Oasis-Compilation THE MASTERPLAN hat Noel Gallagher in den Abbey Road Studios an Neuinterpretationen zu den Songs „Going Nowhere“ und „The Masterplan“ gearbeitet. Zu den neu veröffentlichten Tracks gibt es auch Live-Videos, in denen der Sänger und Songwriter die Lieder zusammen mit seinen High Flying Birds in den Londoner Studios aufführt.

Seht hier die neuen Versionen der Tracks

„The Masterplan“ live:

„Going Nowhere“ live:

Am 3. November 2023 erschien zudem über Big Brother Records eine limitierte Sammleredition der Oasis-Platte THE MASTERPLAN.

„Da gibt es noch Material für zwei Alben“

Außerdem arbeitet Noel Gallagher aktuell im Studio an seinem nächstes Solowerk, von dem er behauptet, es sei „zwei Alben wert“. „Ich musste mit dem Schreiben aufhören, weil ich diese Songs aufnehmen und veröffentlichen muss, damit ich noch mehr schreiben kann“, sagte er im „The Sun“-Interview.