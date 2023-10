Noel Gallagher wird nicht bei Liams „Definitely Maybe“-Tour dabei sein

Also kein Oasis-Comeback. „Er wurde gefragt und er hat abgelehnt“, heißt es von Liam Gallagher.

Liam Gallagher hat zur Feier des 30. Jubiläums vom 1994er Oasis-Debütalbum eine „Definitely Maybe“-Tour angekündigt. Er will das Werk 2024 in Gänze spielen und dabei auch einige B-Seiten aufführen. Doch obwohl sich eine Oasis-Reunion zu diesem Zeitpunkt anbieten würde, schlägt Noel Gallagher das Tourangebot aus.

Nach der Tour-Bekanntgabe wurde Liam Gallagher auf den sozialen Medien von Follower:innen gefragt, ob auch sein Bruder mit von der Partie sei, woraufhin er erwiderte: „Er wurde gefragt und er hat abgelehnt“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mehr zur „Definitely Maybe“-Tour 2024

Die Tour des Briten startet am 2. Juni 2024 im englischen Sheffield und wird zwölf Gigs in Großbritannien und Irland umfassen – jeweils drei Shows finden in London und seiner Heimatstadt Manchester statt.

Zur Bekanntgabe der Jubiläumstour schrieb Liam Gallagher in einem Instagram-Beitrag: „Ich hüpfe durch das Haus, weil ich die „Definitely Maybe“-Tour ankündige. Das wichtigste Album der 90er-Jahre, ohne Ausnahme. Ohne wäre ich nirgendwo und ihr auch nicht, also lasst uns gemeinsam feiern“.

Zwar wird Noel Gallagher nicht dabei sein, aber Liam Gallagher wird von Ex-Oasis-Gitarrist Bonehead begleitet.