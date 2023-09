Noel Gallagher soll einen Dance-Track mit CamelPhat gemacht haben

Der unvollendete Song klinge „als wären die Beatles nach Indien gereist“.

Das ehemalige Oasis-Mitglied Noel Gallagher hat während der Lockdown-Zeit in der Corona-Pandemie so einige Projekte mit jungen Künstler:innen gestartet – allerdings nur wenige davon vollendet. Unter den halbfertigen Projekten ist wohl auch ein Dance-Track mit dem DJ-Duo CamelPhat, wie der Musikproduzent Dave Whelan der britischen Zeitung „Daily Star“ nun erzählt.

„Wir haben auch ein tolles Stück mit Noel aufgenommen, das klingt, als wären die Beatles nach Indien gereist“, beschreibt Whelan den Sound des Songs. „Der Track enthält eine Sitar, die wir mit einem sehr talentierten israelischen Musiker aufgenommen haben.“ Der Oasis-Sänger wäre allerdings mit seinem aktuellen Album COUNCIL SKIES, das im Juni 2023 erschien, zu beschäftigt gewesen, um weiter daran zu arbeiten. Der experimentelle Track mit CamelPhat wurde deshalb nie fertiggestellt.

Das DJ-Duo ist zwar stolz auf den Song, kann – und möchte – ihn aber ohne Gallagher nicht weiter produzieren. Sie hätten fünf verschiedene Sänger:innen ausprobiert, allerdings sei es „nur Noels Stimme, die richtig klingt.“ Dave Whelan meint im Interview außerdem: „Im Moment ist der Track noch nicht fertig. Wir sind glücklich, wenn Noel ihn für seine eigene Musik oder für uns fertigstellen will – wir werden Noels Entscheidung auf jeden Fall respektieren.“

2020 arbeitete das Musikproduzenten-Duo bereits für ihre Single „Not Over Yet“ mit dem High-Flying-Birds-Musiker zusammen. Gallagher machte in der Pandemie auch gemeinsame Sache mit dem Rapper Dizzee Rascal und der irischen Sängerin Imelda May, mit der er 2021 den Song „Just One Kiss“ veröffentlichte.