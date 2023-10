Noel Gallagher wirft Bruder vor, mit seiner Oasis-Story die Leute zu blenden

„Er versucht, die Geschichte umzuschreiben. Dass alles verdammt großartig war. War es aber nicht.“

Nachdem Liam Gallagher gerade erst seine „Definitely Maybe“-Tour zum 30. Jubiläum des Oasis-Debütalbums angekündigt hat, kommt es wieder einmal zu Uneinigkeiten zwischen ihm und Noel Gallagher. Dieser kritisiert die Intentionen hinter der Tour und behauptet, sein Bruder wolle damit „Geschichte umschreiben“ und die Leute somit blenden.

Liam Gallaghers „Definitely Maybe“-Tour startet am 2. Juni 2024 im englischen Sheffield und wird zwölf Gigs in Großbritannien und Irland umfassen – jeweils drei Shows finden in London und seiner Heimatstadt Manchester statt. Nach der Tour-Bekanntgabe wurde Liam Gallagher auf den sozialen Medien von Follower:innen gefragt, ob auch sein Bruder mit von der Partie sei, woraufhin er erwiderte: „Er wurde gefragt und er hat abgelehnt“. Jetzt hat sich Noel Gallagher gegenüber „Daily Star“ zu der Thematik geäußert.

Ursprünglich hatten sich Oasis 2009 im Streit getrennt, zu dem Noel Gallagher damals schrieb: „Ich bin traurig und gleichzeitig sehr erleichtert, euch mitteilen zu können, dass ich heute Abend bei Oasis ausgestiegen bin. Die Leute werden schreiben und sagen, was sie wollen, aber ich konnte einfach keinen Tag länger mit Liam arbeiten“. Jetzt gab er mehr über seine Gefühlslage zu der Zeit bekannt: „Es war ein verdammt furchtbares letztes Jahr von Oasis. Man hat nur eine Chance im Leben. Warum sollte man unglücklich sein? Sei es im Privat- oder Berufsleben, warum? Du verschwendest nur etwas Wertvolles“. Weiterhin sagte er: „Der andere Kerl versucht, die Geschichte umzuschreiben. Dass alles verdammt großartig war. War es aber nicht“.

Im Oktober 2022 äußerte sich Noel Gallagher klar gegen eine Oasis-Reunion und erklärte in einem „BBC“-Interview: „Oasis verkaufen heute so viele Platten pro Jahr wie damals, als wir noch zusammen waren. In den Augen der Leute sind wir heute genauso beliebt wie wir es früher waren. Und ich bin glücklich damit“. Im Januar 2023 wirkte er bereits weniger dagegen. Gegenüber „Radio Manchester“ hieß es von ihm: „Man soll niemals ‚nie‘ sagen“. Es folgte ein Gespräch mit „talkSPORT“, indem er erklärte, es würde an seinem Bruder scheitern: „Er ruft nicht an. Ich meine, er sollte mich anrufen, denn er redet ständig davon. Man sollte meinen, dass er inzwischen irgendeinen Plan hat“. Jetzt scheint es, als hätte der Brite es sich doch wieder anders überlegt. Vorerst werden die beiden wohl nicht gemeinsam als Oasis auf der Bühne stehen.