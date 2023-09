Oasis: THE MASTERPLAN bekommt Sonderauflage im November

Zum 25. Jubiläum bekommt die Compilation mit 14 B-Sides von Oasis eine limitierte Neuauflage.

Am 3. November 2023, 25 Jahre nach Erstveröffentlichung, erscheint über Big Brother Records eine limitierte Sammleredition der Oasis-Platte THE MASTERPLAN.

Das Album ist eine Sammlung von B-Seiten, die zunächst mit den Singles der ersten drei LPs von Oasis veröffentlicht wurden. Unter den 14 Tracks sind „Acquiesce“ und „Half The World Away“ sowie auch der titelgebende Song „The Masterplan“, den Noel Gallagher zu seinen persönlichen Favoriten zählt.

THE MASTERPLAN erscheint als CD, cremefarbige Kassette und Heavyweight-Doppel-Vinyl in den Farben Silber, Grün, Schwarz und Black-Marbled. Alle darauf enthaltenen Tracks erscheinen als remasterte Versionen, die den „Chasing The Sun“-Wiederveröffentlichungen entnommen wurden.

THE MASTERPLAN: Tracklist