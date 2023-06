Noel Gallagher witzelt: Er sei Matt Healys und Taylor Swifts Trennungsgrund

Gallagher meint im Scherz: Swift habe Angst gehabt, dass Healy es sonst mit seiner Fehde gegen ihn zu weit treiben würde.

Noel Gallagher hat scherzhaft angedeutet, eine Teilschuld an der Trennung von Matt Healy und Taylor Swift zu haben. Die Pop-Sängerin und der 1975-Kopf waren für eine zeitlang ein Paar gewesen, was auch an dem 56-jährigen Gallagher nicht spurlos vorbeiging. Der war am 11. Juni beim „Rolling Stone Music Now“-Podcast zu Gast, wo er unter anderem über seine Fehde mit Healy sprach.

Die Fehde zwischen Noel Gallagher und Matt Healy

Für Gallagher sei klar, dass die beiden Stars sich trennen mussten. Taylor Swift habe Healy gesagt, dass er „seine Nase aus dem Gallagher-Business“ raushalten solle. „Er konnte nicht anders“, fuhr er fort. Gallagher weiter: „Swifty, Gott segne sie, sagte: „Ich kann mit dieser Scheiße nicht umgehen, denn wenn er erst einmal mit dir [Matt Healy] fertig ist, wird er es auf mich abgesehen haben und das lasse ich mir nicht gefallen. Also, tut mir leid Matty, du musst gehen.““

Damit spielte er ironisch auf den andauernden Zwist zwischen ihm und dem 34-jährigen Healy an. Letzterer hatte einst behauptet, Liam und Noel Gallagher müssten „erwachsen werden“ und Oasis wieder zusammenbringen. „Es gibt nicht ein Kind, das auf ein Konzert von High Flying Birds oder von Liam Gallagher geht, das nicht lieber bei einem Oasis-Gig wäre“, sagte er einst. Die zerstrittenen Brüder gingen beide auf den Vorwurf ein. Liam schrieb online: „Wer hat ihn zum Chef der Zeit erklärt?“, während Noel auf Healys Aussage noch unsachlicher einging: „Oh, dieser verdammte Flachwichser“. Healy müsse selbst einmal darüber nachdenken, „wie scheiße seine Band ist und sich auflösen“, fügte er hinzu.

Der 1975-Sänger antwortete bei einem Auftritt in Dublin auf die Beleidigung seitens Noel Gallagher. „Der Unterschied zwischen mir und Noel ist, dass ich eine Reihe an Interviews mache, um ein Album zu promoten, während er ein Album macht, um eine Reihe an Interviews zu promoten“, sagte er auf der Bühne.

Medienberichten zufolge ging die Beziehung zwischen Healy und Swift auseinander, nachdem sie realisierten, dass sie nicht wirklich kompatibel miteinander seien. Außerdem seien sie aktuell ohnehin zu beschäftigt für eine Beziehung: Taylor Swift ist mit ihrer „Eras“-Tour durch Nordamerika unterwegs. Matt Healy und The 1975 touren derzeit durch Europa und spielen dabei am 16. Juni auf dem „Southside“-Festival in Neuhausen am Eck.