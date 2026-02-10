Songwriter-Preis ohne neuen Song: Noel Gallagher antwortet bissig

Noel Gallagher verteidigt seinen Brit-Award als Songwriter des Jahres mit scharfer Ansage. Was er Kritiker:innen jetzt entgegnet.

Am 28. Februar stehen die Brit Awards an. Der Preis wird in Manchester verliehen, und mit Noel Gallagher steht der Gewinner des Preises für den besten Songwriter des Jahres bereits fest. Die Ankündigung löste eine Kontroverse aus, da er in den letzten zwölf Monaten gar keinen neuen Song schrieb. Nun äußerte er sich dazu.

Preis für großartige Beiträge zur britischen Kultur

Die Vergabe des Preises an das Oasis-Mitglied wurde am Mittwoch, dem 04. Februar 2026, bekannt gegeben. Die Organisatoren begründeten ihre Entscheidung damit, dass er „Großes für die englische Kultur“ geleistet habe. So hieß es: „Er präge seit über 30 Jahren die britische Kultur mit Songs, die wie keine anderen Songs weltweit weiterhin Anklang finden.“

Genau dies ist nun die Kontroverse. Nach der Ankündigung wiesen einige darauf hin, dass Noel Gallagher im Zeitraum der vergangenen zwölf Monate, der für die Brit Awards relevant ist, keinen neuen Song veröffentlicht, geschweige denn geschrieben, hatte.

Alternativen hätte es gegeben: Künstler:innen wie Ed Sheeran, Raye oder die populäre und zuletzt Grammy-ausgezeichnete Newcomerin Olivia Dean brachten in der Zeitspanne neue Stücke heraus.

„Ich weiß nicht, wie ich damit durchgekommen bin“

Der 58-Jährige äußerte sich jüngst selbst zum Thema. In der Radiosendung „talkSPORT“ gab Noel Gallagher zu: „Ich habe seit zwei Jahren keinen Song mehr geschrieben. Ich weiß nicht, wie ich damit durchgekommen bin, aber ich nehme es gerne hin.“ Annehmen wird er den Preis also in jedem Fall.

„Ich glaube nicht, dass es einen Songwriter gibt, der da mithalten kann“

Als Andy Goldstein, seines Zeichens Host der Radiosendung, Gallagher weiterhin fragte, was er über die kritischen Stimmen zu dem Award-Thema denke, antwortete der Musiker in gewohnter Manier bissig. So stellte er klar: „Also, ich glaube, bei den Brit Awards geht es nur um Plattenverkäufe, und ich bin mir nicht sicher, ob es jemals einen anderen Songwriter gab, der so viel verkauft hat. Ich meine, wir haben letztes Jahr eine Million Platten verkauft. Dafür musste ich nicht mal vom Sofa aufstehen, und ich glaube nicht, dass es einen Songwriter gibt, der da mithalten kann.“

Weiter bot er denen, die etwas gegen seine Auszeichnung haben, an, dies direkt bei der Veranstaltung zu klären: „Aber weißt du, wenn jemand ein Problem damit hat, dann treffen wir uns dort. Wir klären das auf dem roten Teppich. Wenn eines dieser Songwriting-Teams, alle elf, gemeinsam einen Song schreiben wollen und das auf dem roten Teppich klären wollen, bin ich dabei.“

Brit Awards erstmals außerhalb von London

Die Preisverleihung findet am 28. Februar 2026 in Manchester statt und damit erstmals in der Geschichte des Preises nicht in London. Noel Gallagher wird dabei sein, um seinen Preis entgegenzunehmen. Dazu, ob sein Bruder Liam Gallagher ebenfalls dabei sein wird, äußerte sich der Gitarrist nicht.

Zum Veranstaltungsort hat er jedoch seine ganz eigene Theorie: „Wenn ich ehrlich bin, glaube ich einfach, dass sie unbedingt jemanden von Oasis da hochholen wollten, weil die Band aus Manchester kommt. Das ist meine Meinung.“

