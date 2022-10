Noel Gallagher’s High Flying Birds: Neue Single „Pretty Boy“ samt Video

Mit „Pretty Boy“ ist am Montag (31. Oktober) der erste Vorbote zur vierten Studio-LP von Noel Gallagher’s High Flying Birds samt Musikvideo erschienen. Darin zeigt sich der Sänger nur in Form eines kurzen Cameo-Auftritts.

Der Track wurde im eigenem Studio des Musikers in London gemeinsam mit Paul ‚Strangeboy‘ Stacey produziert. An der Gitarre ist Johnny Marr zu hören. Die gesamte Platte soll 2023 auf den Markt kommen.

Gallagher über „Pretty Boy“ und seinen besonderen Auftritt im Musikvideo

Zum Song schrieb Gallagher: „Dieser Track war der erste, den ich für die neue Platte geschrieben, als Demo aufgenommen und dann abgeschlossen habe. Daher ist es nur richtig, dass die Menschen diese Nummer auch als Erstes hören. Ein großes Dankeschön an den besten Mann Johnny Marr, der das Ganze so besonders gemacht hat. Oh… und haltet nach meinem Cameo im Video Ausschau (…).“

Hier das Video mit besonderem Auftritt von Gallagher:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Noel Gallagher’s HFB (@themightyi)

Die aktuelle EP von Noel Gallagher’s High Flying Birds

Im Mai ist „Magic Secrets #1“, bestehend aus zwei Demo-Tracks („We’re Gonna Get There In The End (Demo)“ und „Trying To Find A World That’s Been And Gone: Part 1 (Demo)“) erschienen.