Oasis: Erster Blick auf die Bühne

Nur noch wenige Stunden, bis Oasis heute am 4. Juli im Principality Stadium im walisischen Cardiff die Bühne für ihre erste Reunion-Show betreten werden. Die Rock’n’Roll-Welt blickt gespannt auf die Wiedervereinigung der ehemals heillos zerstrittenen, nun aber versöhnten Gallagher-Brüder. Nun haben wir auch einen ersten Blick auf die Bühne bekommen.

Oasis: So sieht die Bühne aus

In einem Video, das Oasis auf ihren offiziellen Social-Media-Kanälen veröffentlicht haben, ist der Aufbau der Bühne im Zeitraffer zu sehen. LKWs und Kräne rauschen durchs Bild – das Bühnenbauteam von Oasis hat alle Hände voll zu tun. Mittlerweile dürfte jedoch hoffentlich alles fix und fertig sein. Schließlich feiern Oasis heute ihre große Rückkehr.

Gallaghers lassen Drohnen steigen

Oasis haben anscheinend auch einige visuelle Highlights für ihre Fans in petto: Wie Videos in den sozialen Medien zeigen, wurde bereits vor ihrem ersten Reunion-Gig in Cardiff eine Drohnen-Show geprobt.

Offenbar wird die Choreografie der Drohnen bereits ausgiebig im Stadium getestet. Auf Tiktok luden einige User Videos hoch, die zeigen, dass die Fluggeräte in Kombination den Leuchtschriftzug „Oasis“ bildeten. Darüber hinaus zeigt ein Clip auch, wie die Drohnen am Boden auf ihren Einsatz warten und dabei blinken.

Das ist der Ablauf des Reunion-Tags

Laut einem offiziellen Zeitplan, den die Band auf ihren Social-Media-Kanälen veröffentlichte, beginnt der Abend um 17:00 Uhr mit dem Einlass. Den Auftakt macht die britische Band Cast um 18:00 Uhr, gefolgt von Richard Ashcroft, dem Ex-Frontmann von The Verve und Gallagher-Freund, der ab 19:00 Uhr dem Publikum einheizt.

Oasis selbst betreten um 20:15 Uhr die Bühne – und spielen bis zur Sperrstunde um 22:30 Uhr. Das bedeutet: zwei Stunden und 15 Minuten Gallagher-Reunion. Ein Slot, die ausreichend Zeit für Klassiker, aber vielleicht ja auch die eine oder andere Überraschung bietet. Die Konzertdauer der Oasis-Shows verspricht also einiges.

Die Cardiff-Shows markieren den Auftakt einer 41 Konzerte umfassenden Weltreise durch Großbritannien, Europa, Asien, Australien und Südamerika. Weitere Support-Acts wie Cage The Elephant (Nordamerika) und Ball Park Music (Australien) sind bereits bestätigt. Wer nicht live dabei sein kann, muss sich bis auf Weiteres mit der Hoffnung auf Live-Mitschnitte oder Streaming-Angebote trösten.