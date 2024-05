Oasis veröffentlichen kryptisches Video – Fans erwarten Reunion

Kein Kontext, keine Beschreibung – das neue Video auf dem Instagram-Kanal der Briten sorgt für Verwirrung.

Dürfen sich Oasis-Fans nach fast 15 Jahren endlich auf eine Reunion freuen? Zumindest kurbeln die beiden Briten die Gerüchte mit ihrem Instagram-Video vom Montag (20. Mai) weiter an. Die Szene zeigt eine Luftaufnahme eines Hauses im Wald, begleitet von mystischen Geräuschen, die wie ein verzerrtes Orchester klingen, das gerade seine Instrumente stimmt. Am Ende des kurzen Films spricht eine Person undefinierbare Worte. Der Clip ist so unklar wie die Beziehung der Brüder selbst. Fans scheinen sich daran in den Kommentaren die Zähne auszubeißen.

Startschuss der Oasis-Reunion?

Aus den letzten Beiträgen der Band wird man nicht schlauer. Der vorherige Post vom Freitag (17. Mai) erinnert an das Lied „Lyla“, welches an jenem Datum das 19. Jubiläum feierte. Das neue Video bietet keine Unterschrift oder sonstigen Kontext, Oasis-Fans träumen sich die Bedeutung hinter dem Post also selbst zusammen. „‚What’s the Story Morning Glory‘-Tour kommt 2025“, manifestiert ein Nutzer. „Es geht los“, behauptet eine andere Userin. Die meisten Kommentare zeigen jedoch die Verwirrung der Fans, oft liest man Sätze wie „Was soll das bedeuten?“ und „Bitte spielt nicht mit meinen Gefühlen“. Einige halten es auch für möglich, dass die Band eine Special-Edition ihres DEFINITELY-MAYBE-Albums (1994) veröffentlichen wird, da die LP am 29. August 2024 den 30. Geburtstag feiern wird.

Liam Gallagher hält Wiedervereinigung für möglich

Zuletzt wurden Fans im Februar 2024 hellhörig, als Liam Gallagher eine Reunion mit seinem Bruder Noel Gallagher nicht für komplett ausgeschlossen hielt. Allerdings müsse dieser sich zuerst bei ihm melden, so der 51-Jährige. „Er weiß, dass ich ihn nicht anrufen werde“, stellte er klar. Damit bezog er sich auch auf ein Interview, das sein Bruder im vergangenen Jahr gab. Gegenüber der „Times“ sagte dieser zum Thema einer Reunion: „Liam hat noch nicht angerufen“.

Vollständig schloss Liam Gallagher eine Zusammenkunft der Gruppe jedoch nicht aus. Doch er scheint auf seinem Punkt zu beharren: „Er ist derjenige, der die Gruppe aufgelöst hat, also kann er auch anrufen“, fuhr der Musiker fort. „Wenn er nicht anruft, gibt es auch keine Wiedervereinigung.“ Bereits diese Worte klingen trotz Ultimatum nach mehr Bereitschaft, die Britpop-Band wiederzubeleben, als zuvor. Noch gewillter, zu Oasis zurückzukehren, wirkten seine weiteren Worte: „Um fair zu sein, kann ich mir das vorstellen. In seinem Privatleben haben sich Dinge geändert, also kann ich mir vorstellen, dass er zurückblickt und sich denkt: ‚Weißt du was? Ich war sehr gemein zu meinem kleinen Bruder.’“