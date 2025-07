Wet Leg entthronen Oasis bei den Albumcharts

MOISTURIZER – so heißt das neue Werk von Wet Leg. Am 11. Juli veröffentlichte die Formation von der Isle of Wight ihre zweite LP. Damit verdrängten sie Oasis prompt von der Spitze der offiziellen Albumcharts. Das Ranking ist auf den 18. Juli datiert. Es ist bereits das zweite Nummer-1-Album der Band – auch ihre erste Platte WET LEG erreichte im Jahr 2022 die Pole Position.

Reunion-Tour von Oasis reicht nicht für dauerhafte Nr. 1 aus

Noch eine Woche zuvor (11. Juli) führten Oasis mit ihrer Greatest-Hits-Sammlung TIME FLIES…1994–2009 die Bestenliste an. Anlass war unter anderem der Start ihrer großen „Live-‘25-Reunion-Tour“. Die Konzerte in Cardiff markierten das Comeback der Gallagher-Brüder und gaben den Startschuss für zahlreiche weitere Shows der Britpop-Gruppe. Jetzt haben Wet Leg die Spitzenpositionen in den britischen Albumcharts übernommen.

Für Chartsspitze geht auch das Achselhaar weg

Zuvor teilten Wet Leg – bestehend aus Rhian Teasdale, Hester Chambers, Henry Holmes, Josh Mobaraki und Ellis Durand – ein provokantes Video via Instagram. Sängerin Rhian Teasdale kündigte darin an, sich die Achseln zu rasieren, falls es der Band gelinge, Oasis von Platz 1 zu verdrängen. Damit reagierte sie auf Kommentare mehrerer Männer, die ihre Körperbehaarung kritisiert hatten.

Wet Leg mit Seitenhieb gegen Oasis

Nach Bekanntgabe der neuen Albumcharts, in denen MOISTURIZER auf dem ersten Platz landete, veröffentlichten Wet Leg einen weiteren Beitrag auf Instagram. Darin ist Rhian Teasdale zu sehen, wie sie das LP ihrer Gruppe in der Hand hält. Daneben ist ein Screenshot der Chartsplatzierung eingeblendet, der das Album auf dem Spitzenplatz zeigt.

Auffällig: Teasdale trägt ein inoffizielles Oasis-T-Shirt – allerdings mit den Schauspielern Jim Carrey und Jeff Daniels aus dem Film „Dumm und Dümmer“ anstelle von Noel und Liam Gallagher.

Gallagher-Brüder weiterhin mehrfach vertreten

Auch wenn Oasis nicht mehr mit ihrem Greatest-Hits-Album an der Spitze stehen, sind sie weiterhin stark in den Charts vertreten. TIME FLIES…1994–2009 belegt Platz 2, während (WHAT’S THE STORY) MORNING GLORY? auf dem vierten Platz rangiert. DEFINITELY MAYBE steht aktuell auf dem fünften Platz.