Oasis-Fans nerven Noel Gallaghers Tochter mit Ticket-Fragen

Mit der „Live 25“-Oasis-Reunion-Tour in vollem Gange und vielen Fans, die sich auf die Konzerte freuen, meldet sich nun Anaïs Gallagher – Noel Gallaghers Tochter – zu Wort mit einer ungewöhnlichen Bitte an die Anhänger:innen der britischen Rockband: Sie sollen aufhören, die 25-Jährige nach Oasis-Tickets oder Merchandise zu fragen.

„Was ist los mit manchen Oasis-Fans?“

In einem inzwischen gelöschten TikTok-Clip äußerte sie sich zu den merkwürdigen Nachrichten, die sie von Fans der Band ihres Vaters erhält. „Was ist los mit manchen Oasis-Fans? Ich sage euch mal was – es sind nicht nur die Boomer –, die mir Direktnachrichten schicken, als wäre ich Ticketmaster oder Shopify oder so“, sagt sie.

Weiter berichtet die Gallagher-Tochter: „Die Leute schreiben mir Sachen wie: ‚Oh, ich habe Probleme, mein Ticket auf jemand anderen zu übertragen. Hier ist mein Ticketmaster-Code.‘ Was weiß ich denn über Ticketmaster?“

Und dabei gehe es nicht nur um Tickets: „Oder: ‚Die T-Shirts in meiner Größe sind ausverkauft. Weißt du, welche Läden meine Größe vorrätig haben?‘ Wie soll ich das wissen? Ich würde euch gerne helfen, aber … ich weiß es nicht.“

„Leute, ich kann das nicht“

Anaïs Gallagher schließt ihren Rant mit den Worten ab: „Ich bin etwas verwirrt, dass ihr ein Problem habt und denkt: ‚Oh, weißt du was, ich schicke Anaïs eine Direktnachricht, sie weiß bestimmt, wie ich mein Ticket übertragen kann.‘ Leute, ich kann das nicht.“

Oasis hatten im August 2024 ihre „Live 25“-Reunion angekündigt. Noch im selben Monat konnten die ersten Tickets erworben werden – was bei vielen Fans für Frustration sorgte. Die Ticketpreise führten zu so viel Unmut, dass Oasis daraufhin verkündeten, das Dynamic-Pricing-System von Ticketmaster – bei dem sich die Preise unter anderem an der Nachfrage orientieren – für ihre Nordamerika-Tour auszusetzen.