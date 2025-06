Oasis: News-Ticker mit allen Infos zur Comeback-Tour

17. Juni 2025

Bald wird es ernst: Oasis stecken mitten in den Vorbereitungen für ihre Comeback-Konzerte. Am 4. Juli steht der erste Gig in Cardiff an. Am Folgetag wird es einen weiteren Auftritt im walisischen Ort geben.

Die Karten sind alle längst weg, die Unterkünfte in der Gegend entweder weg oder nur noch für viel Geld zu haben. Wer jetzt noch eine Schlafgelegenheit für die Shows am 4. und 5. Juli in der Nähe sucht, muss also tief in die Tasche greifen – oder lieber auf Wohnungen und Betten außerhalb des Stadtzentrums ausweichen. So könnte man laut „QR Code Generator“ insbesondere bei Hostels etwas weiter entfernt vom Stadtzentrum in Cardiff noch auf annehmbarere Preise bzw. Rabattmöglichkeiten hoffen.

4. Juni 2025

Zuletzt hatten die einst zerstrittenen Brüder berichtet, getrennt voneinander für die große Tour zu proben. Doch je näher die ersten Shows seit 16 Jahren kommen, desto weiter müssen auch die Musiker zusammenrücken. Nachdem bislang nur Songwriter Noel Gallagher, die Gitarristen Paul „Bonehead“ Arthurs und Gem Archer, Keyboarder Mikey Rowe und Bassist Andy Bell auf dem Weg in ein Londoner Studio fotografiert wurden, ist nun wohl auch Frontmann Liam Gallagher mit von der Partie.

Den Proben folgend, teilte der Sänger seinen Eindruck bei X (ehemals Twitter). „Es geht los und es klang verdammt dreckig, so viel kann ich sagen“, schrieb Liam Gallagher begeistert. Ferner beschrieb er die Erfahrung als „spirituell“. Auf die Nachfrage eines Fans, ob es ihn emotional mache, nach so langer Zeit wieder mit Oasis zu spielen, antwortete er: „Es gibt keine Zeit, emotional zu werden, wir müssen viel nachholen.“ Eine andere Nachfrage, ob er nervös sei, wurde noch knapper abgetan: „Sei nicht albern.“