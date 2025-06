Liam Gallagher begeistert von Oasis-Proben

Bald wird es ernst: Oasis stecken mitten in den Vorbereitungen für ihre Reunion-Konzerte. Frontmann Liam Gallagher hat mal wieder große Worte dafür.

Getrennte Proben

Zuletzt hatte die einst zerstrittene Band berichtet, getrennt voneinander für die große Tour zu proben. Doch je näher die ersten Shows seit 16 Jahren kommen, desto weiter müssen auch die Musiker zusammenrücken. Nachdem bislang nur Songwriter Noel Gallagher, die Gitarristen Paul „Bonehead“ Arthurs und Gem Archer, Keyboarder Mikey Rowe und Bassist Andy Bell auf dem Weg in ein Londoner Studio fotografiert wurden, ist nun wohl auch Frontmann Liam Gallagher mit von der Partie.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Liam Gallagher ist gewohnt selbstbewusst

Den Proben folgend, teilte der Sänger seinen Eindruck bei X (ehemals Twitter). „Es geht los und es klang verdammt dreckig, so viel kann ich sagen“, schrieb Liam Gallagher begeistert. Ferner beschrieb er die Erfahrung als „sprituell“. Auf die Nachfrage eines Fans, ob es ihn emotional mache, nach so langer Zeit wieder mit Oasis zu spielen, antwortete er: „Es gibt keine Zeit, emotional zu werden, wir müssen viel nachholen.“ Eine andere Nachfrage, ob er nervös sei, wurde noch knapper abgetan: „Sei nicht albern.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Oasis machen ernst

Fans mutmaßen, dass die lange miteinander auf Kriegsfuß stehenden Brüder Noel und Liam Gallagher bis zum Tourstart nicht miteinander gesehen werden wollen. Bei den Konzerten, die am 4. Juli im walisischen Cardiff starten, soll es außerdem separate Backstage-Räume geben. Als letztes Mitglied für die großen Shows wurde kürzlich Schlagzeuger Joe Waronker enthüllt – zum Ungemach von Ex-Oasis-Drummer Zak Starkey. Doch auch Waronker hat Verbindungen zur Band: Er war zuletzt mit Liam Gallagher und John Squire im Studio sowie auf Tour.

Oasis starten ihre Reunion-Shows in Großbritannien und Irland, spielen dabei fünfmal in der Heimat Manchester und siebenmal im Londoner Wembley Stadium. Im August geht es für die Band nach Nordamerika, es folgen Mexikon, Südkorea, Japan, Australien, Argentinien, Chile und Brasilien. Als Vorbands sind in Europa The-Verve-Frontmann Richard Ashcroft und Cast, in Nordamerika Cage The Elephant und in Australien Ball Park Music angekündigt. Weitere Konzerte, darunter in Kontinentaleuropa, sind nicht geplant.