Oliver Pocher: 50.000 Euro Entschädigung nach Ohrfeige von Fat Comedy

Nachdem Giuseppe Sumrain, alias Fat Comedy, Pocher im März 2022 unvermittelt ins Gesicht schlug, muss der jetzt Schmerzensgeld zahlen – auch wegen der Rufschädigung in den sozialen Medien.

Wegen körperlicher Gewalt gegen Oliver Pocher sowie der anschließenden Rufschädigung im Internet muss Fat Comedy, bürgerlich Giuseppe Sumrain, 50.000 Euro Entschädigung zahlen. Bereits am 26. März 2022 trug sich der Vorfall zu, bei dem der 24-Jährige Sumrain bei bei einem Boxkampf in der Westfalenhalle, Dortmund, auf den 44-jährigen Pocher zuging und ihm mit der flachen Hand ins Gesicht schlug. Danach verspottete Sumrain den TV-Entertainer noch in den sozialen Medien. Pocher reichte daraufhin Klage ein und forderte 100.000 Euro ein – die Hälfte davon wurde ihm nun vom Frankfurter Landesgericht zugesprochen.

Der Zivilprozess ist jedoch damit noch nicht am Ende. Zum einen ist das Urteil von anfechtbar und zum anderen muss sich der selbstbetitelte Comedian Fat Comedy weiterhin wegen der strafrechtlichen Folgen des Angriffs im September 2023 vor Gericht sehen lassen, wobei ihm sogar eine Zeit im Gefängnis drohen könnte.

In seiner Instagram-Story teilte Sumrain nach der Offenlegung des zu zahlenden Schmerzensgeldes mit: „Damit muss ich mich auf jeden Fall abfinden. Aber wenn ich mal so nachdenke, sollte das kein Problem sein. Weil ich habe früher in einem halben Jahr für Essen so viel ausgegeben.“

Pochers Anwältin Patricia Cronemeyer lässt sich in den Medien zu dem Urteil wie folgt zitieren: „Für unseren Mandanten, Oliver Pocher, ist das Urteil ein absoluter Erfolg und ein Stück weit Wiedergutmachung. Das Gericht hat sich von dem Täter nicht täuschen lassen.“

Im April 2022, nach der Attacke, veröffentlichte Sumrain bereits eine zehnminütige Videobotschaft im Netz, um zu den Geschehnissen Stellung zu nehmen. Darin erzählte er von dem Abend in der Dortmunder Westfalenhalle und erklärte, er hätte die Ohrfeige nicht geplant, sondern im Affekt gehandelt. Zudem sprach er sich gegen Gewalt aus und betonte, dass es besser gewesen wäre, die Angelegenheit mit Worten zu klären. Jedoch monierte Fat Comedy auch Pochers Verhalten und seine Witze auf Kosten anderer. In diesem Zusammenhang sagte er, dass Mobbing schreckliche Auswirkungen auf Menschen haben könne. Als Beispiel nannte er den Fall des Models Kasia Lenhardt, die sich 2021 wegen Mobbing das Leben nahm. Er selbst sei stark wegen seines Übergewichts gemobbt worden.

