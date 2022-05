Oliver Sim (The xx) kündigt Debütalbum HIDEOUS BASTARD an

Oliver Sim von The xx hat am Montag sein Debütalbum angekündigt. HIDEOUS BASTARD, so sein Titel, soll am 9. September 2022 auf dem Plattenlabel Young erscheinen. Die Ankündigung flankiert Sim mit der Veröffentlichung seiner neuen Single „Hideous“. Seht hier das Video dazu, gedreht von Yann Gonzales:

Über „Hideous“ hat Sim einen ausführlichen Text geschrieben und auf YouTube unter dem Video veröffentlicht. Darin schildert er unter anderem, worum es in dem Song und auf dem Album geht – seine HIV-Erkrankung und den Umgang damit: „I realised I’d been circling around one of the things that has probably caused me the most fear and shame. My HIV status. I’ve lived with my status since I was 17 and it’s played with how I’ve felt towards myself and how I’ve assumed others have felt towards me, from that age and into my adult life. So quite impulsively I wrote about it in the song Hideous and thought I could release it into the world and be done with it.“

Hilfe bei „Hideous“ bekam Oliver Sim unter anderem von Jimmy Somerville. Er ist als Gastsänger auch in der neuen Single zu hören.

So sieht das Cover von HIDEOUS BASTARD aus:

Alle drei The-xx-Mitglieder sind nun (auch) solo aktiv

Seine Bandkolleg*innen Jamie xx und Romy Madley Croft hatten es längst vorgemacht. Anfang März legte auch Oliver Sim von The xx nach und veröffentlichte seine erste Solosingle „Romance With A Memory“ – produziert von Jamie xx. Im dazugehörigen Musikvideo waren und sind die Künstler*innen und Drag-Performer*innen Charity Kase, HoSo Terra Toma und Gena Marvin zu sehen.

Oliver Sim selbst sagte über „Romance With A Memory“: „Ich bin begeistert, aufgeregt, ekstatisch, voller Endorphine und somit überglücklich, endlich ‚Romance With A Memory‘ mit euch allen teilen zu können. Dies ist der erste Song, den ich jemals unter meinem eigenen Namen veröffentlicht habe, ich hoffe wirklich, dass er euch allen gefällt. Produziert wurde der Song von meinem lieben älteren Bruder Jamie xx.“ Und damit niemand Angst haben muss, dass dieser Anfang das Ende von The xx bedeuten könnte, schiebt er nach: „P.S. Ich führe immer noch eine liebevolle und glückliche Beziehung mit der Band, mit Romy und Jamie.“

Anfang April legte Sim nach: Mit „Fruit“ ist seitdem seine zweite Solosingle zu hören. Der Track sei „ein persönliches Manifest seiner queeren Identität und für die eigene Selbstakzeptanz, welches er an sein jüngeres Ich adressiert hat“. Das dazugehörige Video wurde ebenfalls vom französischen Regisseur Yann Gonzalez gedreht.

Mit seiner Electro-Indie-Pop-Rock-Band The xx veröffentlichte Oliver Sim als Bassist, Songwriter und Sänger bisher drei (gefeierte) Alben. Das noch immer aktuelle heißt I SEE YOU und erschien im Jahr 2017. The-xx-Mitglied Jamie xx brachte 2015 sein Solodebüt IN COLOUR heraus, Sängerin Romy Madley Croft im September 2020 ihre Debütsingle „Lifetime“.