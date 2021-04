Olivia Colman und Emilia Clarke sind für neue Marvel-Serie im Gespräch

Seit mehr als zehn Jahren regieren Marvel Studios die Kinolandschaft – die Filme und Serien rund um die Superheld:innen des Marvel Cinematic Universe gehören zu den erfolgreichsten Produktionen aller Zeiten. Kein Wunder also, dass sich zahlreiche A-List-Schauspieler:innen darum bemühen, eine Rolle in diesem Kosmos zu ergattern. So auch bei der neuen Serie „Secret Invasion“, die aktuell in Arbeit ist: „The Hollywood Reporter“ zufolge sollen sowohl „The Crown“-Darstellerin Olivia Colman als auch „Game Of Thrones“-Star Emilia Clarke für die neue Marvel-Show im Gespräch sein.

Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn und Kingsley Ben-Adir gehören bereits zum Cast

Bei der limitierten Event-Serie soll es sich um eine Verfilmung des gleichnamigen Comics handeln, bei dem es darum geht, dass formwandelnde Aliens unbemerkt die Welt infiltriert und den Platz einiger prominenter Personen eingenommen haben – darunter etwa auch die Avengers. Colman und Clarke würden sich dabei einem Cast rund um Samuel L. Jackson anschließen, der ein weiteres Mal in seine ikonische Rolle als Nick Fury schlüpft. Außerdem mit von der Partie sind Ben Mendelsohn, der bei „Captain Marvel“ bereits die Rolle des Skrull Talos übernahm, sowie Kingsley Ben-Adir, der Gerüchten zufolge einen Bösewicht spielen soll. Als Autor und ausführender Produzent von „Secret Invasion“ fungiert Kyle Bradstreet, der bereits für die Produktion der Erfolgsserie „Mr. Robot“ verantwortlich war.

Die Dreharbeiten zu „Secret Invasion“ sollen im Herbst 2021 in Europa beginnen

Das MCU ist aktuell nicht zu stoppen: Nach der riesigen Popularität der Sitcom-inspirierten Serie „WandaVision“ startete zuletzt „The Falcon and the Winter Soldier“ auf Disney+, die jetzt bereits als eine der erfolgreichsten Serien des Jahres gehandelt wird. Als Nächstes wird die Show „Loki“ am 11. Juni 2021 an den Start gehen, die sich mit Thors ambivalentem Bruder Loki auseinandersetzt. Die Dreharbeiten zu „Secret Invasion“ sollen mehreren Berichten zufolge im Herbst 2021 in Europa beginnen.