„The Falcon and the Winter Soldier“ bricht neuen Rekord

„The Falcon and the Winter Soldier” mit Anthony Mackie und Sebastian Stan läuft ab 19. März auf Disney+.

Am vergangenen Wochenende (19.-22. März 2021) startete auf Disney+ die sechsteilige Mini-Serie „The Falcon and the Winter Soldier“. Der Streamingdienst bestätigte nun, dass es die meistgesehene Serie ist, die zum Start seiner Premiere gesehen wurde. Diese komplettiert nun mit „WandaVision“ und „The Mandalorian“ die Reihe der drei meistgesehenen Disney+-Original-Serien. Die genauen Zuschauer*innen-Zahlen hält der Streamingdienst jedoch unter Verschluss.

„Deadline“ berichtet außerdem, dass laut SambaTV – die landesweite TV-Daten sammeln – rund 1,7 Millionen Haushalte am vergangenen Wochenende „The Falcon and the Winter Soldier“ schauten. Bei „WandaVision“ hingegen waren es am Premiere-Wochenende 1,6 Millionen US-amerikanische Haushalte.

„The Winter Soldier“ hatte finanzielle Schwierigkeiten

Erst kürzlich berichtete Schauspieler Sebastian Stan von finanziellen Schwierigkeiten, die er nach seinem ersten Marvel-Auftritt hatte. Zum damaligen Zeitpunkt stellte er in „Captain America: The First Avenger“ den Charakter dar, den er auch hier wieder besetzt: Bucky Barnes, auch bekannt als der „Winter Soldier“.

Diesbezüglich erzählte er in einem Interview mit dem US-amerikanischen Unterhaltungs- und Nachrichtenmagazin „Entertainment Tonight“: „Im Jahr 2011, nachdem der erste Captain America herauskam, erhielt ich etwa einen Monat später einen Anruf von meinem Business Manager, der mir mitteilte, dass ich noch einen Monat Zeit hätte, um herauszufinden, wie ich meine Miete bezahlen sollte“ und ergänzte, dass man nie wisse, „was wirklich passiert.“

Des weiteren wird Disney in wenigen Monaten eine weitere Marvel-Serie veröffentlichen: „Loki“. Wie „The Falcon and the Winter Soldier“ musste deren Release-Datum ebenfalls pandemiebedingt verschoben werden. „Loki“ feiert nun auf der Streamingplattform am 11. Juni 2021 Premiere. „Loki“ handelt, wie der Titel schon eröffnet, vom Marvel-Bösewicht Loki Laufeyson. Dennoch sind über den Plot bislang keine näheren Details öffentlich bekanntgegeben.