Olivia Dean live: 2026 bringt sie ihren Neo-Soul nach Deutschland

Musikexpress präsentiert die Shows von Olivia Dean in Deutschland.

Seit ihrem Debütalbum MESSY wird Olivia Dean als eine der originellsten und vielseitigsten Stimmen des britischen Pop und Neo-Soul gefeiert. Die Platte schaffte es direkt in die Top 5 der UK-Charts und wurde sogar für den renommierten Mercury Prize nominiert. Zum neuen Album wird es eine Tour geben, die sie auch nach Deutschland führt. Am 11. Mai ist sie in Düsseldorf zu Gast, am 12. Mai in Berlin.

Ihr neuer Longplayer THE ART OF LOVING erscheint bereits am 26. September 2025. Darauf widmet sich Olivia Dean den vielen Facetten der Liebe – von romantischen Beziehungen über Freundschaften bis hin zur Selbstliebe. Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte die Britin mit „Man I Need“ eine weitere Single als Vorgeschmack. Der Song lebt von einem treibenden Rhythmus und Deans warmer Soul-Stimme und wird zur mutigen Hymne über Selbstwert und das Recht, Liebe einzufordern. „,Man I Need‘ ist ein Song darüber, dass man weiß, dass man es verdient, geliebt zu werden, und keine Angst hat, darum zu bitten“, erklärt Dean. „Er ist direkt, sexy, macht Spaß! Er ist zum Tanzen gemacht!“ Das begleitende Musikvideo stammt erneut von dem Kreativteam, das schon die eindrucksvollen Visuals zu „Lady Lady“ und „Nice To Each Other“ umgesetzt hat.

Auch live ist Olivia Dean diesen Sommer hochpräsent: Sie begleitete Sam Fender bei seinen UK-Shows, wo beide den gemeinsamen Song „Rein Me In“ performten. Zudem stand sie in London mit Sabrina Carpenter auf der Bühne, die sie im Herbst noch einmal bei mehreren US-Terminen supporten wird. Parallel dazu sorgte ihre eigene Nordamerika-Tour für Furore – gekrönt von zwei ausverkauften Abenden im legendären Fonda Theatre in Los Angeles, wo sie erstmals neues Material präsentierte. Für ihre deutschen Fans heißt das: Wer Olivia Dean im Mai 2026 in Berlin oder Düsseldorf erleben möchte, sollte sich die Tickets rechtzeitig sichern.

11.05.2026 Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

12.05.2026 Berlin, Velodrom

Tickets gibt es ab Freitag, den 29. August 2025, um 11 Uhr hier zu kaufen.