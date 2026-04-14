Vicky rettet ihre „Welttournee“: Insolvenz, Sponsoren und zwei Ausfälle

Vier Tage vor dem Start: Vickys Ticketanbieter vermeldet Insolvenz. Die Rapperin kämpft, findet Sponsoren – und verspricht die beste Show die sie kann. Was jetzt gilt.

Schlechte Nachrichten für die Vicky-Fans: Die Rapperin postete am Montagabend, dem 13. April, ein Video auf Instagram, um anzukündigen, dass es Probleme mit ihrer bevorstehenden „Wann Welttournee“-Tour gibt. Der Ticketanbieter Deluxeboxen GmbH, über den die Shows organisiert waren, hatte sie am Freitagabend darüber informiert, dass er Insolvenz angemeldet hat. Das erfuhr die Sängerin vier Tage bevor die Tournee in Deutschland, Österreich und der Schweiz hätte anlaufen sollen. Am 14. April wäre der Auftakt in Heidelberg gewesen.

Die Rapperin und ihr Team hatten sich in kürzester Zeit zusammengetan und über das Wochenende das Geld sowie zwei Sponsoren aufgetrieben, um die Tour doch wie geplant spielen zu können.

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Wer ist Vicky?

Die Wienerin ist Ende 2024 bekannt geworden durch populäre TikTok-Videos zu ihrem Song „T-Shirt hoch, Titten raus“. Der Track war ursprünglich als eine Art Ikkimel-Parodie gedacht, ging dann über Nacht viral. Sie nutzt provokante feministische Texte und eine Mischung aus Ghetto-Techno und Hyperpop.

Zwei Tourstopps fallen ersatzlos weg

Aus organisatorischen Gründen mussten nun zwei der dreizehn Tourstopps entfallen. Die ersten beiden Städte Heidelberg und Zürich können nicht wie geplant bespielt werden. Das Konzert in Heidelberg hätte am 14. April stattgefunden. Tickets für das Konzert in Heidelberg gelten nun auch für den Auftritt in Frankfurt. Für die Schweizer Fans ist kein Ersatz möglich; Vicky verspricht aber eine Show zu einem späteren Zeitpunkt.

Die anderen Tourstopps können dank zweier Sponsoren stattfinden. Am Donnerstag den 16. April, geht es dann in München los. Allerdings werden die Auftritte nicht so sein, wie Vicky sie für die Tour vorbereitet hat. Auf Instagram erklärte sie: „Diese Tour wird nicht so wie geplant stattfinden, es ist nicht mehr dasselbe.“

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„Es tut mir so unendlich leid für euch, für mich und mein Team“, sagte die Rapperin in dem Video in den Socials. „Ich weiß was wir geplant hatten, ich weiß wie wichtig es mir war euch auch nach diesem Mixtape zu zeigen wie ich gewachsen bin. Und euch das größte zurückzugeben was mir möglich. Für das Geld das ihr bezahlt und mir ist es einfach wichtig euch offen zu kommunizieren, dass ich das nicht machen kann diese Tour.“

Die Shows werden in einem nicht ganz so spektakulären Rahmen ablaufen. Ihren Fans verspricht sie aber „ das ich mit jeder Kraft die (ich) habe, auch wenn LEDs fehlen und verschiedene Sachen in meine Bühnenbild, die beste Show hinlegen werde die ich kann. Aber es bricht mir einfach das Herz das es so verlaufen ist.“

Fans reagieren verständnisvoll

Die Fans sind traurig, zeigen sich aber verständnisvoll: „egal wie viel Licht oder Show, wenn du da bist wirds geil💗“ und „du wirst trotzdem abreissen und das wird ne tolle tour🫂❤️“.

Die Rapperin ist den ganzen April auf ihrer „Welttournee“. Im Sommer 2026 wird sie auch auf einigen Festivals spielen, unter anderem dem Hurricane, Southside, splash!, Electric Love und Lollapalooza.