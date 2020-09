Omer Adam: Erster israelischer Artist, der in VAE auftritt

Ein Genre mit Widersprüchen. Denn in die meist in Kalifornien entstandene Musik fand Easy Listening seinen Weg ebenso wie LSD-Trips. Manche der Künstler waren familienfreundliche Alternativen zum Hippie-Zeitgeist, andere echte Hippies. Jochen Overbeck meint: Die melodieverliebten Alben dieser Zeit sind einer der schönsten Seitenstränge des Sixties-Sounds – und durchaus einflussreich. Hier kommen seine Geheimtipps.

Seit August steht fest, was wir schon lange geahnt haben: 2020 erscheint endlich das 14. Album der Ă„rzte. Wie BelaFarinRod uns schonend auf das aufregende Ereignis vorbereitet haben und was wir bereits ĂĽber die neue Platte wissen, erfahrt Ihr hier.

Am Anfang waren die Beatles. Sie brachten die Musik. Dann kam Dylan und brachte das Wort. Und dann war Hendrix. Er brachte die Gitarre. Und mit ihr die Lautstärke, das Feedback, die Zärtlichkeit, die Leidenschaft, die Wut, die Ekstase, den Sex, das Universum und die Sterne und die ersten Strahlen der neu aufgehenden Sonne.

Die neue Show MTV BACK FOR GOOD zeigt: Diese Acts haben die Musiklandschaft der 90er und damit auch uns in besonderem Maße beeinflusst.

Mit diesem noch genauer zu definierenden Gig geht der israelische Musiker in die GeschichtsbĂĽcher ein, denn vor ihm durfte dies noch kein anderer Israeli. Mit einer Videobotschaft an die Herrscher der VAE bedankte sich der KĂĽnstler auch schon fĂĽr die UnterstĂĽtzung der jĂĽdischen Gemeinde.

Den diplomatischen Beziehungen von Jerusalem und Abu Dhabi sei dank soll Popstar Omer Adam schon sehr bald eine Show in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) spielen. Eine Einladung dafĂĽr erhielt er in der vergangenen Woche von dem Scheich Hamad Bin Khalifa Al Nahyan.

