Oscars 2018: Hört Keala Settle mit dem „The Greatest Showman”-Titelsong

Für den „Best Original Song“-Oscar reichte es zwar nicht – den gewann „Remember Me“ aus dem Animationsfilm „Coco“. Doch hören durften die Gäste der diesjährigen Academy Awards den Titelsong aus „The Greatest Showman“, der in diesem Jahr immerhin bereits einen Golden Globe gewonnen hat, trotzdem. Keala Settle, die in dem Musical in der Rolle der Lettie Lutz zu sehen ist, sang den von Benj Pasek und Justin Paul komponierten Song. Hört ihn Euch hier an:

It’s the anthem that preaches difference… @KealaSettle performs „This Is Me“ from The Greatest Showman. #Oscars pic.twitter.com/6eZc9milZY — Channel 9 (@Channel9) 5. März 2018

Die Oscars 2018 wurden in der Nacht von Sonntag auf Montag in Hollywood verliehen. Als großer Gewinner ging mit „The Shape of Water“ von Guillermo del Toro der Film hervor, der auch als größter Favorit gehandelt wurde – zu unrecht, wie nicht wenige fanden. Neben Keala Settle traten unter anderem Mary J. Blige mit ihrem „Mudbound“-Song, Eddie Vedder mit einem Tom-Petty-Cover und Sufjan Stevens mit „Mystery of Love“ auf.