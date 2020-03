„Ozark“, Staffel 3: Schaut Euch hier den ersten Trailer an

Das wird Dich auch interessieren





Es sieht nicht gut aus für Marty (Jason Bateman) und Wendy (Laura Linney): Der erste Trailer zur dritten Staffel von „Ozark“ suggeriert, dass das neue Kasino nicht unbedingt die Lösung all ihrer Probleme bereithält – ein Ende der Thriller-Drama-Serie scheint noch nicht in Sicht. Die dritte Staffel von „Ozark“ läuft am 27. März auf Netflix an.

Nach zwei Staffeln, in denen sich die Familie Byrde in illegale Machenschaften verwickelt um es sich nicht mit einem mexikanischen Drogenkartell zu verscherzen, haben sich sogar die zwei Kinder Charlotte (Sofia Hublitz) und Jonah (Skylar Gaertner) bereits in dem Familienbusiness betätigt. Jetzt, da die Familie immer selbstbewusster in ihrem Handeln wird, soll noch ein Kasino-Schiff hinzukommen, das sie für die Geldwäsche unterhalten wollen. Doch das Vertrauen zwischen den Eheleuten hat gelitten – das zeigt der Trailer deutlich. Wird demnach nicht ein Gegner der Byrdes für den Fall der Familie verantwortlich sein, sondern besteht die größte Bedrohung in einem internen Machtkampf zwischen Marty und Wendy?

Die zweifach Emmy-ausgezeichnete Serie startete im Jahr 2017 auf Netflix, seit 2018 warten die Zuschauer auf die dritte Staffel. Neben den Hauptcharakteren Marty (Jason Bateman), Wendy (Laura Linney) werden auch wieder ihre Kinder Charlotte (Sofia Hublitz) und Jonah (Skylar Gaertner), sowie Ruth Langmore (Julia Garner) mit von der Partie sein. Wie das Entertainment-Portal „Deadline“ öffentlich machte, wird der Cast der dritten Staffel um vier Neuzugänge bereichert werden: Tom Pelphrey von „Marvel’s Iron Fist“, Jessica Frances Dukes von „Marvel’s Jessica Jones“, Felix Solis von „Ten Days in the Valley“ und Joseph Sikora von „Power“ werden neue Rollen übernehmen. Außerdem wurde bestätigt, dass Lisa Emery und Janet McTeer in ihre Rollen als Darlene Shell und Janet McTeer zurückkehren.