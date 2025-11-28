Sharon Osbourne: Erster öffentlicher Auftritt nach Ozzy Osbournes Tod

Sharon Osbourne erschien am 28. November mit Tochter Kelly bei einem Event in London – ihr erster öffentlicher Auftritt seit dem Tod ihres Ehemanns im Juli.

Sharon Osbourne trat das erste Mal seit dem Tod ihres Ehemanns Ozzy Osbourne in der Öffentlichkeit auf. Im Londoner Restaurant Aki erschien die 73-Jährige zu einem Cocktail-Event der australischen Modedesignerin Rebecca Vallance.

Erster Auftritt seit Juli mit Tochter Kelly

Seit Juli war die Musikmanagerin und Moderatorin nicht mehr bei großen öffentlichen Veranstaltungen aufgetreten. Nun folgte sie der Einladung von Vallance und ließ sich auf einen High-Society-Abend in London ein. Begleitet wurde sie von ihrer Tochter Kelly Osbourne, mit der sie laut „Daily Mail“ während des gesamten Events eng beieinander blieb.

Glamouröser Abend mit prominenten Gästen

Im Mittelpunkt der Party stand die neue Kollektion der Designerin. Prominente Gäste wie Zara Tindall, Molly Candy, Amber Le Bon und Juliet Mayhew trugen ausgewählte Kleider der neuen Vallance-Cocktail-Reihe. Sharon Osbourne trug ein langärmliges rotes, mit Pailletten besetztes bodenlanges Kleid. Ihre Tochter Kelly erschien in einem rosafarbenen Neckholder-Dress.

Dank an Fans auf Social Media

Auch wenn Sharon seit Juli 2025 keine öffentlichen Events oder Veranstaltungen besuchte, war sie durchaus auf Social Media aktiv. Dort bedankte sie sich unter anderem für die Unterstützung, die sie von ihrer Community auf Social Media erhielt. „Eure Kommentare, Beiträge und Beileidsbekundungen haben mir unendlich viel Trost gespendet. Nichts davon ist mir entgangen, im Gegenteil, es hat mir durch viele schlaflose Nächte geholfen“, schreibt die TV-Persönlichkeit. Darüber hinaus postete sie seitdem Glückwünsche zu den Geburtstagen ihrer Kinder Kelly und Jack.

Auf Social Media bedankt sich Sharon Osbourne für die Unterstützung ihrer Fans:

Ozzy Osbourne starb im Juli 2025

Der Black-Sabbath-Sänger John Michael „Ozzy“ Osbourne starb am 22. Juli 2025 an den Folgen eines Herzinfarkts in seinem Haus im englischen Jordans. Sharon Osbourne war die zweite Ehefrau des Musikers und stand ihm auch als Managerin zur Seite. Das Paar war über 40 Jahre lang verheiratet. Gemeinsam haben sie drei Kinder: Aimee Rachel (*1983), Kelly Lee (*1984) und Jack (*1985).