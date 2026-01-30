Ozzfest kehrt 2027 zurück? Sharon Osbourne stellt eine Bedingung

Nach 7 Jahren Pause plant Sharon Osbourne das Revival. Aber bitte: Faire Gagen statt Gier.

Sharon Osbourne soll sich in Gesprächen zum Wiederaufleben des Ozzfests befinden. Geplant sei die Neuinterpretation von Black-Sabbath-Songs durch ein Live-Orchester in Verbindung mit einer Tour.

Ozzfest erlebt Revival?

Die Musikmanagerin und Ehefrau der Heavy-Metal-Ikone gab kürzlich in einem Interview mit „Billboard“ bekannt, dass sie mit der Überlegung spielt, das Ozzfest auferstehen zu lassen. Das Hardrock- und Metal-Festival, welches sie vor 30 Jahren gemeinsam ins Leben gerufen hatten, soll ein Revival erleben – dazu ist sie laut eigenen Aussagen mit Live Nation in Kontakt.

Darum geht es

Die erste Ausgabe fand im Oktober 1996 statt und dauerte zwei Tage an. Ein Jahr später wurde es von einer einmaligen Veranstaltung zu einer vollwertigen Tournee ausgebaut, die bis 2018 nahezu jedes Jahr fortgesetzt wurde. Die letzte Ausgabe fand am Silvesterabend desselben Jahres in Inglewood, Kalifornien, statt und bot Auftritte von u.a. Rob Zombie, Marilyn Manson, DevilDriver und Ozzy Osbourne selbst.

Das Ozzfest wurde in erster Linie eingestellt, weil Manager:innen und Agent:innen überzogene monetäre Ansprüche stellten und das Event dadurch finanziell nicht mehr rentabel war. Gierige Forderungen nach immer höheren Artist-Gagen führten nach Aussagen von Sharon Osbourne in einer 2023er-Folge des „The Osbournes“-Podcast dazu, dass die Kosten die Einnahmen überstiegen, obwohl das Festival an sich profitabel war. Auch Ozzy Osbournes Parkinson-Diagnose von 2019 sowie der immense logistische Aufwand waren Gründe für das Einstellen des Festes.

Weiterführen eines kulturellen Erbes

Sharon Osbourne betonte im Interview nun: „Das [Ozzfest] war etwas, das Ozzy sehr am Herzen lag: jungen Talenten eine Bühne vor einem großen Publikum zu bieten“. Die 73-Jährige fügte hinzu: „Wir haben Metal-Festivals in diesem Land wirklich ins Leben gerufen. Es wurde [nachgeahmt, aber] nie mit dem gleichen Geist wie unseres durchgeführt, denn unseres war ein Ort für neue Talente. Es war wie ein Sommercamp für Kinder.“

Nun soll es eventuell bereits 2027 wieder an den Start gehen, wie sie im Gespräch andeutete. Allerdings in abgewandelter Form: Die Veranstaltung würde sich dann auf verschiedene Musikgenres konzentrieren – nicht mehr nur auf Rock und Metal.

Diesmal aber bitte fair

Kelly Osbourne, die Tochter der beiden, machte 2024 in einer Episode des Familienpodcasts „The Osbournes“ bereits deutlich, dass die Rückkehr des Ozzfests davon abhängen würde, ob die Künstler:innen und Manager:innen „realistisch“ in Bezug auf ihre Gagen-Vorstellungen seien. Ihre Mutter entgegnete ihr damals: „Warum denken alle, dass wir Trillionäre sind, wenn es um uns geht?“.

In einer Folge aus 2023 nannte sie ein Beispiel für die Forderungen, die sie von einigen Manager:innen der Künstler:innen erhalten hatte. Eine Band, deren Namen sie in der Schilderung des Beispiels ausließ, weigerte sich wohl „auf die Bühne zu gehen, bis ich ihnen 10.000 US-Dollar mehr gab“.

Es steht also fest, ein Revival des Ozzfests ist möglich, allerdings nur unter fairen finanziellen Vorstellungen aller Beteiligten. Weitere Details zur möglichen Rückkehr werden voraussichtlich zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

