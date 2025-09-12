Ozzy Osbourne: Posthumer Auftritt in „Lego Masters Jr.“

Ozzy Osbourne flackerte noch einmal für einen kurzen Moment über die Bildschirme.

Ozzy Osbourne ist posthum in „Lego Masters Jr.“ zu sehen. Anfang der Woche war er im Finale der fünften Show-Staffel beim US-Sender FOX zu sehen. Die Folgen waren bereits Anfang des Jahres gefilmt worden.

In dem Ausschnitt, den man sich hier anschauen kann, taucht Ozzy während der letzten Herausforderung des Wettbewerbs auf einem Bildschirm auf. „Hallo, Kelly!“, sagt Osbourne. Seine Tochter, die Moderatorin der Show ist, antwortet: „Hallo, Dad. Wir brauchen jemanden, der ein paar der Kinder erschreckt. Würdest du das übernehmen?“

„Sehr gerne“, sagte Ozzy mit einem Lachen, während die Lichter rot zu blinken beginnen: „Noch eine Stunde, Kinder. Ihr habt noch eine Stunde Zeit, um eure Bauwerke fertigzustellen – sonst …!“

Jack Osbourne hatte „wirklich unglaubliche Woche“ mit seinem Vater vor dessen Tod

Vor Kurzem teilte Kellys Bruder Jack Osbourne in einem Video auf seinem YouTube-Kanal eine „persönliche Notiz“ über Ozzy Osbourne. Darin sprach er darüber, wie er die Nachricht vom Tod seines Vaters erhalten und wie er nach dem letzten Konzert von Black Sabbath eine „wirklich unglaubliche Woche“ mit ihm verbracht hätte. „Ozzy Osbourne hört nicht auf zu existieren, nur weil er am 22. Juli verstorben ist“, sagte Jack den Zuschauern. „Er explodiert geradezu durch das Universum, und wir alle sehen das.“

Kelly Osbourne teilt gegen Kritiker aus

Kelly Osbourne wiederum hatte unlängst die WWE-Wrestlerin Becky Lynch wegen eines geschmacklosen Witzes über ihren verstorbenen Vater und seine Heimatstadt Birmingham angegriffen. Sie bezeichnete Lynch als „respektlose Drecksau“ und fügte hinzu: „Birmingham würde nicht einmal auf dich pinkeln, wenn du in Flammen stündest.“

Lynch hatte während der WWE Monday Night RAW am 25. August in einer Antwort gegenüber Wrestlerin Nikki Bella, die sie zu einem Intercontinental Championship Match der Frauen eingeladen hatte, gewitzelt: „Du willst Deinen Kampf? Gut. Du kannst Deinen Kampf haben, aber … ich werde nicht in Birmingham wrestlen. Das einzig Gute, was da passiert ist, ist vor einem Monat gestorben“, sagte Lynch. „Aber um fair zu Ozzy Osbourne zu sein, er hatte den gesunden Menschenverstand, nach LA zu ziehen, eine richtige Stadt. Denn wenn ich in Birmingham leben würde, würde ich auch sterben.“