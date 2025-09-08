Yungblud: Dieser Rat von Ozzy Osbourne prägt bis heute seine Karriere

„Gorof (Elixir)“ von Dur-Dur Band ist TikTok-Trend: Was ist da los?

Popkultur im Rückspiegel: Von den VMAs bis zur Wehrpflicht-Debatte – Aidas Kolumne

Ozzy Osbourne sei sein „Nordstern“ gewesen: Yungblud erinnert sich an Osbournes besten Ratschlag.

Yungblud sieht Ozzy Osbourne als Mentor und Vorbild. Dabei war der wichtigste Rat, den der junge Rockkünstler von dem Black-Sabbath-Frontmann erhielt, ganz einfach. „Das Schönste, was er mir je gesagt hat, war: Geh niemals Kompromisse ein. Sie werden es später verstehen“, so Yungblud.

Verrückt, explosiv und doch seelenverwandt

Und nicht nur das: Yungblud und Osbourne hätten sich auch deshalb so gut verstanden, weil sie sich sehr ähnlich seien, meinte Yungblud im „Wild Ride!“-Podcast mit Steve-O. „Und als ich mich mit Sharon unterhalten hatte, sagte sie, er habe ein bisschen von sich selbst in mir gesehen, nicht weil wir die gleiche Musik machten, sondern weil wir beide ein bisschen verrückt sind“, so der Brite. Osbourne habe Verständnis für seine explosive Art gehabt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Eine Freundschaft voller Inspiration

Yungblud hatte sich bereits zuvor über seinige innige Freundschaft zu Osbourne geäußert. Gegenüber „NME“ sagte er unter anderem, Osbourne sei eine Persönlichkeit in seinem Leben gewesen, die alles widerspiegele, was er selbst durchgemacht habe.

Den gesamten Podcasttalk mit Yungblud gibt es hier:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Hoffnung auf einen Platz in dieser Welt

Er sei immer viel gewesen und von Leuten als verrückt angesehen worden. „Ich wurde immer als etwas laut wahrgenommen. Aber während manche Leute das als negativ empfanden, gab mir Ozzy die Hoffnung, dass es in der Welt einen Platz für jemanden wie mich gibt“, so Yungblud gegenüber „NME“. Schon in jungen Jahren habe Osbourne ihn inspiriert. Das habe sich noch verstärkt, als er Osbourne persönlich kennengelernt habe. „Der größte Feind eines jeden Künstlers oder überhaupt von allem ist der Satz: So wird das eben gemacht. Das ist eine Ausrede.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Yungbluds „Nordstern“

Laut „NME“ hatte Yungblud Ozzy und Sharon Osbourne 2022 persönlich kennengelernt. Zuvor hatte er deren Tochter Kelly Osbourne gefragt, in seinem Musikvideo für „The Funeral“ mitzuspielen. Selbst gerade auf Tour, stellte Kelly Osbourne die Verbindung zu ihren Eltern her, die schließlich persönlich in dem Video auftraten.

Yungblud, der Osbourne als seinen „Nordstern“ bezeichnete, war als Teil des „Back to the Beginning“-Abschiedskonzerts kurz vor seinem Tod mit Osbourne aufgetreten.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Tribute bei den MTV Video Music Awards

Bei den MTV Video Music Awards am 7. September zollte Yungblud gemeinsam mit Steven Tyler und Joe Perry von Aerosmith und Nuno Bettencourt von Extreme in einem Tributkonzert dem verstorbenen Rockkünstler Respekt.