Jack Osbourne teilt emotionales Statement nach Tod von Ozzy

Nach Ozzys Tod meldet sich Jack Osbourne mit emotionalem Post bei den Fans.

Knapp zwei Wochen nach dem Tod seines Vaters Ozzy Osbourne meldet sich dessen Sohn Jack mit einem berührenden Statement auf Instagram zu Wort. In seinem Post vom 6. August gibt der 39-Jährige intime Einblicke in seine Trauer und würdigt zugleich das Leben seines Vaters: „Ich wollte eigentlich nichts posten, denn mein Herz tat zu sehr weh“, schreibt Jack Osbourne. „Ich halte mich kurz, denn Dad hasste lange Reden.“ Der Sohn der Rocklegende erinnert daran, wie privilegiert er sich fühlt, Teil eines „sehr kleinen Kreises“ gewesen zu sein, der Ozzy Papa nennen durfte: „Mein Herz ist voll von Traurigkeit und Schmerz – aber auch von Liebe und Dankbarkeit. Ich hatte 14.501 Tage mit diesem Mann, und das ist ein großes Geschenk.“

Jack Osbourne zitiert Schrifsteller

Begleitet wird sein Beitrag von einem Zitat des Schriftstellers Hunter S. Thompson, das Jack als treffende Beschreibung für seinen Vater teilt: „Das Leben sollte nicht eine Reise zum Grab sein, mit dem Ziel, sicher und wohlbehalten anzukommen, sondern viel eher mit einem lauten Knall in einer Rauchwolke enden, völlig aufgebraucht, aber rufend: ‚Wow! Was für eine Fahrt!‘“ „So war mein Dad“, fasst Jack zusammen. „Er hat gelebt und das in vollen Zügen. Ich liebe dich, Dad.“

Der Instagram-Post von Jack Osbourne:

Sein emotionaler Post enthält eine Montage aus privaten Fotos und Videos, die Jack und Ozzy Osbourne in verschiedenen Lebensphasen zeigen, vom Kindheitserlebnis bei Howard Sterns Radioshow bis hin zu liebevollen Momenten mit Ozzys Enkelkindern. Jack ist der einzige Sohn von Ozzy und Sharon Osbourne, mit denen er auch die Schwestern Kelly und Aimée teilt. Die enge Familie wurde unter anderem in der MTV-Doku-Show „The Osbournes“ einem Millionenpublikum bekannt.

Der Tod des „Prince of Darkness“ erschütterte Fans und Musiker weltweit. Neben Jack und Kelly Osbourne trauern zahlreiche prominente Weggefährten wie Elton John, Metallica, Alice Cooper und Billie Joe Armstrong.

Letzte Ehre für den „Prince of Darkness“

Ozzy Osbourne ist am 22. Juli im Alter von 76 Jahren verstorben. In den letzten Jahren kämpfte der legendäre Sänger unter anderem mit Parkinson und den Folgen eines schweren Sturzes.

Am 30. Juli fand in seiner Geburtsstadt Birmingham eine öffentliche Trauerfeier statt. Tausende Menschen gingen auf die Straßen, um Ozzy die letzte Ehre zu erweisen. Viele Fans legten Blumen auf der Black-Sabbath-Bridge nieder. Die Osbourne-Familie- Kelly, Sharon, Jack und Aimee, stieg aus ihrem Wagen, um die Fans persönlich zu begrüßen. Einen Tag später folgte eine private Beisetzung auf dem Anwesen der Familie in Buckinghamshire. Zahlreiche Wegbegleiter und Kolleg:innen aus der Musikbranche nahmen teil. Osbournes letzte Ruhestätte liegt Berichten zufolge an einem See auf dem Familiengrundstück.