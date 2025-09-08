Aerosmith & Yungblud ehren Ozzy Osbourne bei den VMAs – hier anhören

Yungblud, Steven Tyler, Joe Perry und Nuno Bettencourt einmal gemeinsam für Ozzy auf der Bühne.

Stars haben durch ein Tribut bei den MTV Video Music Awards dem verstorbenen Ozzy Osbourne Respekt gezollt. Für das Tribut traten in Osbournes Ehren Steven Tyler und Joe Perry von Aerosmith, Nuno Bettencourt von Extreme und Yungblud auf.

Die Ehrung begann mit Ausschnitten aus Osbournes gesamter Karriere und einer Videobotschaft seines Sohnes Jack. „Ich bin mir sicher, dass es ihn unglaublich glücklich machen würde, zu sehen, wie diese großartigen Musiker sein Vermächtnis weiterführen und die nächste Generation von Rockern inspirieren“, so Jack Osbourne. „Ich möchte Dom [Yungblud], Nuno, Steve und Joe von Aerosmith ganz besonders danken. Wir lieben dich, Dad.“

Yungblud & Aerosmith performen „Changes“ & „Mama, I’m Coming Home“

Yungblud und Extreme-Gitarrist Nuno Bettencourt eröffneten den Live-Teil der Hommage mit einer Version von „Crazy Train“ und einer Interpretation von Black Sabbaths „Changes“. Zum großen Finale schlossen sich Tyler und Perry der Gruppe für eine Interpretation von Ozzy Osbournes Stück „Mama, I‘m Coming Home“ aus dem Jahr 1991 an. Yungblud übernahm den Gesang und Bettencourt begleitete Perry auf der Akustikgitarre.

Ozzy-Osbourne-Tribut der Stars hier ansehen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Yungblud bezeichnet Ozzy Osbourne als Mentor

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Osbourne war am 22. Juli im Alter von 76 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben, nachdem er jahrelang mit einer Parkinson-Erkrankung und einer Vielzahl anderer Verletzungen und Krankheiten gekämpft hatte. Nur wenige Wochen vor seinem Tod war er ein letztes Mal mit der Originalbesetzung von Black Sabbath beim „Back to the Beginning“-Konzert in Birmingham aufgetreten.

MTV und Ozzy Osbourne: Eine lange gemeinsame Geschichte

Mit MTV teilt Osbourne eine lange Geschichte. Der Sänger moderierte in den 80er Jahren die Sendung „Headbangers Ball“, war 2004 Jurymitglied der kurzlebigen Show „Battle for Ozzfest“ und spielte zusammen mit seiner Familie in der Reality-TV-Serie „The Osbournes“ mit. Außerdem wurde er 2014 mit dem Global Icon Award der MTV Europe Music Awards ausgezeichnet.