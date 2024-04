James Hetfield sticht sich Tattoo mit Lemmy Kilmisters Asche

Kunst auf der Haut als „Tribut an meinen Freund und Inspiration Mr. Lemmy Kilmister“, so der Metallica-Sänger.

Ab jetzt wird James Hetfield den 2015 verstorbenen Lemmy Kilmister für immer auf seiner Haut tragen. Der Metallica-Sänger hat sich ein Tattoo machen lassen, das auch die Asche von Kilmister enthält.

Das Motiv zeigt ein eisernes Kreuz – ein Symbol, welches Hetfield auch schon auf seiner Gitarre anbringen ließ, als Kette um den Hals trägt und sich bereits auf seinem Ellbogen tätowieren lassen hat. Am Mittwoch (17. April) posiert er nun stolz auf Instagram mit seiner neuen Körperverzierung.

„Ohne ihn gäbe es Metallica nicht“

„Ein Tribut an meinen Freund und Inspiration Mr. Lemmy Kilmister“, betitelt der 60-Jährige seinen Instagram-Post und erklärt: „Ohne ihn gäbe es Metallica nicht.“

Nach dem Tod Kilmister sprach Hetfield auch einmal ausführlicher mit „Kerrang“ über den Motörhead-Sänger. Er sei verzweifelt gewesen, als dieser starb: „Meine Vision von ihm war eine Statue eines Mannes, der unsterblich ist. Als er dann starb, machte es mir Angst: ‚Wo ist unser Kapitän jetzt?‘ Er war ein Patenonkel für uns. Es besteht kein Zweifel, dass es ohne ihn keine Metallica geben würde. Wenn er in der Nähe war, hatte ich das Gefühl, dass alles gut werden würde.“

Einziger Metallica-Deutschlandtermin rückt näher

Am 24. und 26. Mai werden Metallica im Rahmen ihrer aktuellen Welttournee Halt in München machen. Die Band hat die Olympiahalle zweimal gebucht, weil sie plant, an beiden Abenden verschiedene Sets zu spielen. Die Shows werden unter dem Titel „No Repeat Weekend“ präsentiert. Die Gigs sind restlos ausverkauft.