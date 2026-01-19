„Der vorbildlichste Deutschrapper“: Tierstar über das Comeback von PA Sports

Battlerap-Legende Tierstar prophezeit PA Sports großen Erfolg bei dessen geplantem Battlerap-Comeback. Warum der Rapper nichts zu verlieren hat.

Anlässlich eines hart umkämpften Rap-Battles zwischen SSYNIC und Beastboy gab Deutschrapper PA Sports bekannt, dass er darüber nachdenke, wieder zum Battlerap zurückzukehren. Bei diesem Vorhaben wird der Label-Boss auch konkret: Ort, Datum und potenzieller Gegner seien bereits festgelegt, dies hatte der Essener in einer Instagram-Story geteilt. Der Musiker scheint es mit seinen Ambitionen also ernst zu meinen. Aber was sagt die Szene dazu?

Das sagt Battlerap-Urgestein zum geplanten Comeback

Der ehemalige „Rap am Mittwoch“-Host Tierstar äußerte sich im Interview mit „Deutschrap Ideal“ zu den Chancen von PA Sports und ordnete das Vorhaben allgemein ein. Hierbei stellte er klar, dass man als bereits etablierter Rapper in der Battlerap-Szene viel verlieren könne. Würde man vorher zu große Töne spucken und „den Mund zu voll nehmen“, dann aber „keine drei Sätze“ zustande kriegen, brauche man sich nicht zu wundern, seine Anerkennung innerhalb der Szene zu verlieren. Sollte PA Sports die Kultur der Szene allerdings mit Respekt behandeln, müsse sich dieser keine Sorgen um sein Standing machen, so Tierstar.

Der vorbildlichste Deutschrapper

Als Beispiel für seinen Standpunkt nannte der Battlerap-Experte den Rapper Beastboy, der bereits Erfolge außerhalb des Battleraps feierte. Im Fall von Niederlagen suchte er sich zudem immer wieder neue Herausforderungen und gab nie auf. Das habe ihm innerhalb der Szene viel Respekt eingebracht. Sollte sich PA Sports, der in der Vergangenheit schon viel Bewunderung für die Battlerap-Szene geäußert hat, an diesem Verhalten orientieren, sieht Tierstar keine Gefahr für dessen Ruf. So sagte er im Interview: „Ich finde, PAs Einstellung ist wirklich das Vorbildlichste. Wenn er das jetzt durchzieht, ist er der vorbildlichste Deutschrapper, den es gibt. Der wird für mich alles toppen.“

Große Träume für die Szene

Im weiteren Verlauf des Interviews sagten sowohl Tierstar als auch der Host des Formats, Simon, dass sie sich wünschen würden, dass mehr Mainstream-Acts in die Battlerap-Szene einsteigen würden, um die Aufmerksamkeit und Popularität für diese zu erhöhen. Zudem berge das Ganze Potenzial, das Standing der teilnehmenden Rapper zu steigern und im Allgemeinen deren Skills zu schärfen. „Vielleicht füllt man dann auch die Uber Arena“, sagte der ehemalige Moderator im Gespräch.

Nicht der erste große Name in der Szene

PA Sports ist zudem nicht der erste große Name, der in der Welt des Battleraps kursiert. So machten sich etwa Capital Bra oder auch Finch Asozial in dem Format „Rap am Mittwoch“ einen Namen und kamen im Anschluss groß raus. Wie sich der Label-CEO nun im Milieu schlagen wird, bleibt abzuwarten.

