Parcels kündigen Debütalbum mit neuem Video zu „Lightenup“ an

ME-Klubtour 2018

Kolumne 1: Schnipo Schranke fragen sich, welche Pflichten Künstler gegenüber der Menschheit haben

Bei unserer ME-Klubtour in Köln könnt Ihr am 15. September Schnipo Schranke live erleben. Seit 2017 haben Fritzi und Daniela im ME ihre eigene Kolumne. Die zweiteilige Kolumne aus unserer ME-August- und Septemberausgabe 2018 gibt es jetzt hier in voller Länge – und Tickets für die Klubtour kriegt Ihr hier natürlich auch!