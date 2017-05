Paul Smith (Maxïmo Park) stellt uns seine aktuellen Lieblingsplatten vor

Wer neulich befürchtete, wir hätten Paul Smith von Maxïmo Park zum Interview getroffen und mit ihm ausschließlich über Fußball gesprochen, den können wir beruhigen: Natürlich redeten wir mit dem Musiker und Musikhörer auch genau darüber, über Musik. Wir fragten Smith: „Was hörst Du gerade so für Platten, Paul?“, und der antwortete so leidenschaftlich und fachmännisch, dass wir ihn am liebsten prompt als unseren Plattenmeister engagiert hätten. Stünde jedoch zu befürchten, dass ihm unsere Seiten im Heft sowie unsere maximal 6 Sterne pro Album nicht ausreichen würden.

Videointerview: Paul Smith (Maxïmo Park) empfiehlt Platten von Mark Eitzel, Sacred Paws, Cass McCombs und Anderson .Paak

https://www.youtube.com/watch?v=Ms09JJ8Wz24 Video can’t be loaded: Was hörst Du eigentlich, Paul Smith? (https://www.youtube.com/watch?v=Ms09JJ8Wz24)

Redaktion, Kamera & Schnitt: Ines Punessen

Am 21. April 2017 ist mit RISK TO EXIST das nunmehr sechste Album von Maxïmo Park aus Newcastle erschienen. ME-Autor Arno Frank attestiert der Band, die 2005 mit ihrem Debüt A CERTAIN TRIGGER ihren Höhepunkt erlebte, in seiner Rezension eine Rückkehr zu den Wurzeln mit „zackigen Hymnen, die zu fortgeschrittener Stunde ins Blut gehen wie Alkohol“. Im Herbst kommen sie auf Deutschland-Tour.