Paul Smith auf Deutschlandtour: Wir verlosen Tickets und signierte Schallplatten

Foto: ME / Ines Punessen. All rights reserved.

Im November kommt Paul Smith nach Deutschland, um sein aktuelles Album DIAGRAMS live zu präsentieren. Mit Maxïmo Park füllt Paul Smith regelmäßig große Konzertsäle, seit einigen Jahren und Alben ist er aber auch immer mal solo unterwegs. Da ist alles etwas kleiner und ruhiger. Wer Lust auf ein intimeres Konzerterlebnis mit dem sonstigen Indierockstar hat, kann im November gleich in fünf deutschen Städten dabei sein. Auf der Bühne wird Paul Smith vom Maxïmo-Park-Schlagzeuger Tom English sowie Keyboarderin und Sängerin Jemma Freese unterstützt.

Paul Smith live 2019 in Deutschland – hier die Termine

09.11.2019 Köln – MTC

10.11.2019 Frankfurt – Nachtleben

11.11.2019 Hannover – Bei Chez Heinz

13.11.2019 Hamburg – Molotow

14.11.2019 Berlin – Maze

DIAGRAMS ist je nach Zählweise sein zweites Soloalbum nach dem 2010er-Erfolg MARGINS oder sein viertes, wenn man FROZEN BY SIGHT, das er zusammen mit Peter Brewis eingespielt hat, und CONTRADICTIONS zusammen mit seiner Zweitband The Intimations mitzählt.

DIAGRAMS ist am 25. Oktober 2018 erschienen und bringt Smith, wie er in einem Interview mit dem Musikexpress verriet, zurück zu seinen Wurzeln: Der Junge, der einst mit Verstärker und Gitarre in der Garage seiner Eltern erste musikalische Gehversuche unternahm, ist mittlerweile Familienvater und Frontmann einer noch immer relativ erfolgreichen Band. Und trotzdem tut Smith noch immer gern genau das: Er nimmt Songs in seinem Schlafzimmer auf, schickt sie „seinem Freund Andrew nach Manchester”, der dann Drums und Bass hinzufügt.

Verlosung

Zum Start von Paul Smiths Deutschlandtour verlosen wir zwei exklusive Fanpakete, jeweils bestehend aus:

1x signierte Vinyl seines aktuellen Albums DIAGRAMS

1×2 Tickets zu einem Konzert in der Stadt Deiner Wahl

Füllt zur Teilnahme einfach das folgende Gewinnspielformular aus und tragt in das Lösungsfeld den Titel von Paul Smiths aktuellem Album ein. Wichtig: In Klammern hinter das Lösungswort schreibt Ihr bitte den Namen der Stadt, in der Ihr Paul Smith live sehen wollt.